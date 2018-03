Ligue des Champions Africaine (2e tour préliminaire / Match retour), Aujourd’hui à 19h : ESS - Aduana Stars (Ghana) : A 90’ de la phase des poules

Important le rendez-vous d’aujourd’hui entre l’Entente de Sétif et l’équipe ghanéenne d’Aduana Stars, pour le compte du match retour, du 2e et dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions Africaine. Faisant de cette compétition un objectif majeure cette saison, l’ESS veut absolument atteindre la phase des poules. Défait par la plus petite des marges lors de la manche aller (1-0), les Sétifiens sont déterminés à arracher la qualification sur leur terrain, même si la rencontre se jouera à huis clos. L’ESS étant toujours sous le coup d’une sanction de la Caf, qui prendra fin avec le déroulement de cette joute africaine. A priori et au vu de ce qui s’est passé au match aller, les camarades de Djahnit se disent tout à fait confiants quant à leurs capacités à passer l’écueil ghanéen sans trop d’encombres. Ils en ont bien les moyens, même si rien n’est jamais gagné d’avance, d’autant plus que le football ghanéen n’est plus à présenter. Toutefois, au vu des forces en présence et des conditions de déroulement de la rencontre qui sont plutôt favorables à l’Entente sétifienne (climat froid, terrain synthétique), il est clair que le représentant algérien, sera en mesure de refaire son retard et de faire ensuite la différence, pour arracher la qualification. Zeghba and Co tiennent à ne pas se manquer. Ils sont conscients de l’importance de ce match. C’est pourquoi, ils ont promis de ne pas sous-estimer l’adversaire qu’il connaisse assez bien à présent et d’éviter surtout de tomber dans la facilité. Le résultat certes étriqué du match aller (1-0) constitue un score piège, puisqu’il suffira que les Ghanéens inscrivent un but pour contraindre les Sétifiens à en inscrire trois, pour espérer se qualifier. Attention donc ! Pratiquement ayant sensiblement amoindri ses chances de jouer le titre de champion d’Algérie, après la défaite concédée face à l’USMA, mardi, et éliminer de la Coupe d’Algérie, l’ESS place tous ses espoirs en Ligue des Champions Africaine (LDC). Le président Hassan Hammar a clairement indiqué que l’Entente met le cap sur la LDC et qu’elle vise même le sacre final, une fois la qualification aux poules assurée. L’entraîneur Abdelhak Benchikha fait le nécessaire pour que son équipe soit au top. L’aspect psychologique, physique et technico-tactique ont été passés au peigne fin. Il dispose de 20 joueurs qui sont concernés par la rencontre d’aujourd’hui. Il pourra compter sur le retour de Ziti, qui revient de blessure. Bakir pour sa part, lui aussi remis de blessure, ne dispose pas d’assez de séances d’entraînements dans les jambes pour pouvoir espérer y prendre part. Sa participation demeure incertaine. Une chose est sûre, les Sétifiens mettrons, à non pas douter, le turbo pour écarter les Ghanéens de leur chemin et obtenir la qualification. Ils nous ont habitués à relever les défis. Les supporters croisent les doigts d’autant plus qu’ils ne pourront suivre la partie au stade du 8-Mai-1945. Ils devront se contenter de voir le match sur le petit écran.

Mohamed-Amine Azzouz