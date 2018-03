Coupe de la CAF (2e tour préliminaire / Match retour), A Kitwe : N’kana FC (Zambie) 1 – CRB 0 : Le Chabab se qualifie au prochain tour

Dans un match assez musclé, le CR Belouizdad a réussi à assurer le 2e tour bis de la Coupe de la Confédération africaine de football. Défait par la plus petite des marges (1-0), le Chabab passe le cap du N’Kana Red Devils FC grâce à sa large victoire au match aller (3-0) au stade du 20-Août-1955. Les camarades de Draoui ont souffert de l’arbitrage, du Zwazilandais Sibanda qui, selon les échos qui nous sont parvenus de Zambie, a accordé deux penalties imaginaires à l’équipe zambienne. Le premier transformé par Diego Apanene, a permis au N’kana d’ouvrir la marque (47’). Le même joueur a manqué le second penalty (75’) au grand bonheur des Belouizdadis qui ont craint le pire à ce moment-là. Heureusement que le portier Salhi a sorti le grand jeu pour éviter à son équipe de sombrer.

Les Rouge et Blanc tiendront la dragée haute à leur adversaire et résisteront jusqu’au bout pour éviter d’encaisser d’autres buts. Dans des conditions défavorables, du fait de la fatigue due au périple qui les a menés en Zambie, du climat chaud et humide, du mauvais état de la pelouse ainsi que de la pression du public locale, le CRB s’est montré solide et tenace. La détermination des joueurs et le plan tactique judicieux préconisé par Rachid Taoussi ont été payants. Ce dernier a aligné le onze rentrant suivant : Salhi, Zenasni, Draoui, Naamani, Khoudi, Sidibé, Tariket, Heriet, Salmi, Lakroum, Aribi. Au 2e tour «bis», dont le tirage au sort aura lieu ce mercredi au siège de la Caf, le Chabab affrontera un adversaire éliminé des 1/16e de finale de la Ligue des champions. M.-A.A.