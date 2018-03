Ligue des Champions d’Afrique (1/16e de finale) , MC Alger 6 - Mountain FM 0 : Le Mouloudia accède brillamment aux groupes

Le Mouloudia d’Alger a composté, hier au temple du football national (5-Juillet), son billet qualificatif pour la phase finale de la ligue des champions d’Afrique. Les camarades de Hachoud se sont imposés sur un score fleuve de 6 à 0, face au représentant du Nigeria, Mountain FM.

Au match aller, les Algériens s’étaient inclinés sur le score étriqué de 2 à 1. Face à un adversaire, qui n’avait visiblement rien d’un foudre de guerre, le MCA a déroulé. Le Mouloudia d’Alger a entamé cette confrontation tout feu tout flamme. Evoluant dans une configuration tactique purement offensive (4-4-2 en losange, assez proche du 4-3-3), avec un bloc relativement médian, les protégés du coach Casoni ont d’emblée affiché leurs intentions, dominant de la tête aux pieds leur modeste adversaire du jour. 2’, Bendebka parvient à tromper la vigilance d’Obayomi Falorin et ouvre la marque. 8’, le tir d’Amada est bien capté par le portier. 10’, idéalement servi par Nekkache au point de penalty, contrôle du pied gauche, avant de placer le cuir dans la lucarne opposé du pied droit. 11’, le tir de Nekkache rase la transversale. 18’, bien lancé par Hachoud, Nekkache échoue lamentablement face au gardien nigérian.

Ce n’est que partie remise. 20’, Nekkache profite d’un mauvais renvoi du gardien pour porter le score à 3 - 0. Face à un adversaire incapable de réagir, le MCA pousse de plus belle. 30’, Karaoui s’invite à la fête et aggrave la marque (4-0), après un échange de passes dans la surface avec Derrardja. 42’, le tir à bout portant de Souibah est repoussé en corner par le keeper. Juste avant la pause, le défenseur axial Mebarakou manque de peu le cinquième but. Son heading est passé tout près du cadre. De retour des vestiaires, les coéquipiers de Chaouchi ont maintenu la cadence, repoussant carrément les joueurs du MFM dans leurs tranchés. A l’image de la première période, le gardien du doyen des clubs algériens n’a pas du tout était inquiété. 52’, le coup franc de Hachoud a failli faire mouche. 55’, Nekkache signe son doublée du jour, en reprenant parfaitement le centre tir de Hachoud (5-0). 62’, Souibah rate lamentablement face au face au gardien. 86’, Nekkache tente le lob, mais manque de peu le cadre. Dans les arrêts de jeu, le Malgache Amada porte le score à 6 - 0, d’un superbe tir croisé dans le lucarne.

Il scelle ainsi le sort de cette partie à sens unique. Le MCA accède ainsi à la phase des groupe de la plus prestigieuse des compétitions d’une forte belle manière.

Rédha M.