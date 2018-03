Dans la lucarne : Une carrière reste éphémère

Les sportifs pensent que leur carrière n’a pas de fin. C'est-à-dire qu’elle peut durer dans le temps presque éternellement. On peut dire que ce n’est pas vrai. Il s’agit même d’une élucubration. Il est évident que lorsqu’on joue, on s’oublie comme l’on dit. On vit presque au jour le jour, comme s’il n’y a pas une vie après le football pour le cas qui nous concerne. Lorsqu’ils sont considérés comme les meilleurs, dans leur for intérieur, les joueurs estiment qu’ils sont quasiment «blindés» pour mieux affronter ce que peut nous réserver demain, du fait qu’on a amassé beaucoup d’argent durant le parcours sportif. C’est vrai lorsqu’on est en très bonne santé, que les performances sont à un niveau appréciable et que l’on est titulaire, on ne voit pas ce qui peut arriver par la suite. Il y a toujours la blessure qui guette les joueurs et cela personne ne peut le prévoir. C'est-à-dire qu’un joueur, quelle que soit la fortune qu’il peut amasser pendant qu’il est actif, doit penser à demain «El Akouba» comme l’on dit. C'est-à-dire il faut prendre en ligne de compte la fable de La Fontaine « La cigale et la fourmi ». C'est-à-dire, il faudra toujours mettre quelque chose pour les lendemains incertains. Ceux qui n’avaient pas pris les précautions d’usage ont connu une fin des plus dramatiques. Certains d’entre eux sont devenus même des « SDF », sans femme, ni logis, ni « sous ». La dèche hideuse et impitoyable ! Les cas des joueurs qui ont interrompu, d’eux-mêmes ou forcés, leurs carrières sportives sont assez nombreux. Certains après une blessure n’arrivent plus à assurer le haut niveau et ils sont tout simplement dans des situations des plus difficiles. D’autres, par contre, investissent leur argent en comptant sur des « amis » pour les suivre. Une confiance totale qui va leur être plus tard des plus préjudiciables. Une enquête d’une TV française faite auprès de certains joueurs de l’hexagone sur les footballeurs qui finissent mal, nous a révélé le cas d’un ancien grand joueur de Monaco, Lillian Martin, pour être plus précis, avait fait une très bonne carrière avec le club de la Principauté. Il était dans son temps adulé et on peut même dire qu’il gagnait énormément d’argent. Il n’avait pour ainsi dire pas de soucis d’argent. Il avait tout misé en achetant un restaurant luxueux (Monaco). L’affaire était dirigée par un « ami » à qui il vouait une confiance sans faille, totale. Selon l’intéressé, tout allait pour le mieux au début. Il arrive à Lillian Martin, selon l’enquête, d’aller s’enquérir de la situation du restaurant auprès de son « ami ». Il lui répondit avec fierté « qu’on a fait entrer dans les caisses, six mille euros, puis 12.000 et la meilleure recette avait atteint 18.000 euros ». Pourtant, avait-il dit, avec le Grand Prix de la Formule 1 qu’organise la ville de Monaco, les affaires sont «juteuses» et le chiffre d’affaires est normalement à son summum. Tout bonnement, presque candide, il est « tombé des nues » lorsqu’il a appris que son «ami», à qui il faisait une confiance aveugle, lui avait tout « piqué » puisqu’il ne payait même pas les factures d’électricité, de gaz et d’eau. C’est un peu le comble. Alors, il a viré tout le monde (personnel) en faisant confiance à sa famille. Du coup, la recette a atteint les 48.000 euros. C’était fantastique à ses yeux ! Malgré cela, il n’a pas réussi à sauver ce qui peut l’être du fait que le « gouffre financier » était béant. Il avait tout perdu après avoir déclaré faillite. Il s’est transformé en «mendiant » en quémandant des sous un peu chez ses «amis» qui l’ont abandonné tous ou presque. Ils ne savaient que faire. Heureusement pour lui que les Monégasques lui ont donné un emploi comme formateur des jeunes. Ce qui lui avait permis de remonter la pente lentement, mais sûrement. Les « amis », lorsque vous êtes dans le « pétrin », pour ne pas dire autre chose, vous ne les trouvez pas. Ils te lâchent comme s’ils ne t’ont jamais connu. Une « vieille » chaussette ! Des cas similaires existent aussi en Algérie. D’anciens joueurs avaient donné toute leur fortune à leurs frères pour des placements ou achats de villas et même des commerces, se sont retrouvés en fin du compte sans le «sou». Ils sont ainsi tombés dans la folie du fait qu’on ne peut refaire sa vie de zéro, facilement. La devise à se remémorer, un joueur aussi talentueux soit-il, doit penser à son avenir surtout avant la fin de sa carrière sportive. Et là, il ne doit compter que sur sa propre personne. Les amis, la famille, ce n’est pas du sûr à 100 pour cent. Les exemples sont légions. Un « chat échaudé craint l’eau froide » !

Hamid Gharbi