Ligue 2 (23e journée) : Un duo d’enfer

L'ASAM et la JSMB ont consolidé leurs positions de co-leader, en s'imposant à domicile respectivemen t faceà la JSMS et le MCS, à l'occasion de la 23e journée du championnat de Ligue Deux, disputée vendredi.

Les deux teams font ainsi un pas de plus vers l'accession. En effet, les poulains du coach Hadjar ont disposé, non sans grande difficultés, de l'équipe de Skikda, en perte de vitesse depuis quelques journées déjà. L'unique réalisation de cette confrontation très disputée et musclée, à été l'œuvre de Saci, deux minutes seulement après le coup d'envoi. A noter que les locaux ont terminé la partie à dix après l'expulsion de Benyahia (87'). Les joueurs du coach Zeghdoud ont quant à eux eu raison du Mouloudia de Saida. Les joueurs de la JSM Bejaia se sont imposés par le score de 2 à 0. C'est en seconde période que les efforts de la formation de la ville de Yemma Gouraya ont payé. Bensayeh ouvre la marque dès le retour des vestiaires (46'), avant que Belgherbi ne confirme le succès des locaux, deux minutes avant le coup de sifflet final de l'arbitre de la partie M. Zouaoui. De son côté, l'autre équipe de Bejaia n'a pas pu faire mieux qu'un nul à Relizane.

Le MOB et le RCR se sont séparés sur un score vierge. Un score pénalisant pour le Rapid qui a ainsi définitivement dit adieu à l'accession. Le point arraché permet par contre aux joueurs de l'entraîneur Bouarata de rester en course. Par ailleurs, le CABBA a sérieusement hypothéqué ses chances de retrouver l'élite. Les joueurs de Boughrara se sont inclinés à Alger, face au Raed de Kouba, sur le score de 2-1. Après avoir mené au score, grâce à la réalisation Chaouti à la demi-heure de jeu, le Chabab Ahly de Bordj Bou-Arréridj s'est fait renversé. Metref (39') remet les pendules à l'heure, dans un premier temps, avant qu'Amrane ne scelle le sort de la partie sur penalty (85'). La belle opération du jour est à mettre à l'actif de l'ASO. Victorieuse at home de la lanterne rouge (2-1), l'équipe de Chlef revient dans la course. Les poulains de Zaoui pointent désormais au pied du podium. Dans le bas du tableau, le Widad de Tlemcen, victorieux du Mouloudia d'El Eulma (1-0) quitte la zone de relégation, où s'y est invité le Ghali de Mascara. Tenu en échec à domicile (1-2) par l'Amel Boussaâda, le GCM occupe désormais la position de second relégable. De son côté, le CRB Ain Fekroun s'est imposé, à huis clos chez lui, sur le score net et sans bavures de 2 à 0 face à l'ASM Oran. Un précieux succès qui permet aux joueurs de Boulkous de quitter la position de lanterne rouge pour s'élever au rang de premier relégable.

R. M.