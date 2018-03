« Diamant Cup Algérie IFBB » : M. Ould Ali donne le coup d’envoi

La «diamant Cup Algérie IFBB» de men's physique, body-classique et bodybuilding a débuté hier à l’hôtel Méridian d’Oran avec la participation de 91 athlètes représentant 12 pays. Le coup d’envoi officiel de cette compétition, organisée pour la première fois dans le continent africain, a été donné par le ministre de la Jeunesse et des Sport, El Hadi Ould Ali. Dans son allocution prononcée pour la circonstance, le ministre a tenu à féliciter la Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness, que préside Moussa Messaour, pour cette initiative ayant permis à l’Algérie d’abriter cette épreuve internationale. «Le nombre élevé des participants dans cette compétition confirme l’importance de l’événement et permet à l’Algérie de s’illustrer encore une fois sur la scène sportive internationale, prouvant qu’elle a les moyens d’organiser de grandes manifestations mondiales», a déclaré M. Ould Ali. Le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports a mis en exergue, au passage, la place qu’occupe le bodybuilding algérien sur la scène continentale et mondiale, rappelant que l’Algérie a été sacrée à sept reprises comme championne d’Afrique dans ce sport, et a décroché aussi des médailles d’or, d’argent et de bronze dans des championnats du monde. Le rendez-vous d’Oran permettra également à nos sportifs de se frotter aux meilleurs dans le monde et d'acquérir davantage d’expérience en vue des prochains challenges. Outre l’Algérie, qui participe avec trois sélections (A, B et Espoirs) avec au total 70 athlètes, présents également dans cette épreuve, les sportifs des pays suivants : l’Egypte, Tchéquie, Pologne, Belgique, Maroc, Qatar, Arabie saoudite, France, Libye, Tunisie et Espagne. La séance matinale a été réservée aux épreuves des éliminatoires, tandis que les finales auront lieu en fin d’après-midi.