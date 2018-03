M. Gaïd salah en visite de travail et d’inspection à la 5e Région militaire à partir d’aujourd’hui

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection à la 5e Région militaire à Constantine, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. La visite «constituera une opportunité pour le général de Corps d’Armée pour inspecter quelques unités, et tenir des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la région», précise la même source.