«cinéma acteur géopolitique» : Les enjeux cinématographiques

L’Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information (ENSJSI) a organisé, mercredi, une journée d’étude sur le thème « Le cinéma acteur géopolitique incontournable, outil du softpower, quelle place pour l’Algérie ? » en présence d’universitaires et de spécialistes dans les médias. L’enseignante Nawel Ferahtia a mis en lumière l’importance d’encourager les différentes approches cinématographiques pour mettre à l’appui l’identité du peuple et son existence à l’échelle régionale et internationale. Dans ce cadre, la chercheuse a affirmé que « le cinéma, à cette époque, est un acteur incontournable avec la mondialisation et l’ère numérique ». C’est pour cette raison que « le cinéma est devenu un art, une industrie et un instrument pour se défendre contre la propagande et l’orientation étrangère. » Lors de son allocution sur « Hollywood : bras armé du soft- power américain ? », la doctorante à l’ENSJSI, Chaib Lamia, a consacré la part de lion de son intervention sur « l’influence de l’image, par rapport aux mots, sur la psychologie de l’homme », ainsi qu’à « la complicité » entre les cinéastes et les agents secrets dans la production cinématographique, indiquera que « les scénarios qui ont fait le buzz au monde sont ceux qui ont été réalisés par la complicité, et les films américains sont les meilleurs exemples », dans une allusion à la C.I.A qui est impliquée dans la réalisation des produits cinématographiques. Pour la doctorante Lamia Chaib, des pays investissent dans le développement de la production des contenus cinématographiques. De plus, des pays « ont interdit les diffusions des films étrangers à l’échelle nationale, dans le but de défendre la production nationale et pour ne pas manipuler l’opinion publique à l’intérieur du pays». L’enseignante Malika Boukhari, chercheuse à l’ENSJSI, a considéré, lors de son intervention intitulée « L’industrie cinématographique américaine comme une variable des forces douces, et la falsification de l’Histoire palestinienne », que « la réussite du cinéma américain est basée sur la distinction de l’espèce humaine ».

H. Hamza