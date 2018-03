Hommage à Georges Moustaki : la nostalgie au rendez-vous

L’hommage rendu jeudi en soirée à la salle El Mouggar était empreint de nostalgie à souhait, comme c’était prévu, avec, au programme, un répertoire de Georges Moustaki qui possède ses adeptes les plus férus, amoureux inconditionnels des textes poétiques célèbres et surtout indémodables au fil des époques. C’est dans une salle remplie de fans de l’auteur, compositeur et interprète Georges Moustaki que l’hommage a débuté avec « Le temps de vivre », que le public a repris en chœur, ce qu’il fera d’ailleurs avec toutes les chansons au programme, donnant ainsi un cachet particulier à ce récital avec des allures de retrouvailles et de communion. Le « Groupe 56 » s’est prêté au jeu au fur et à mesure que se déroulait cette sympathique soirée, et chaque chanson était fortement applaudie au grand plaisir des membres du groupe. Le groupe, composé de Youssef Larbi à la batterie, Azzedine Tibibel au piano, Fethi Mehdi à la basse, Athmane Belaid à la guitare et Abdelkrim Tazaroute à la guitare et au chant, a repris les titres phares des années 70, au grand bonheur de l’assistance qui a pris un grand plaisir à réécouter les chansons de Moustaki. Le public ne cessait pas de réclamer des chansons et le « Groupe 56 » a choisi une vingtaine parmi les 300 que compte le répertoire de Georges Moustaki. Visiblement satisfait, le public a eu droit aux chansons demandées et, cerise sur le gâteau, vers la fin de la soirée, le groupe a interprété une chanson de circonstance, « Buvons encore une dernière fois », de Graeme Allwright créant ainsi une folle ambiance, d’autant que, comme le veut la tradition de la chanson algérienne, ce titre a été suivi d’un véritable Khlass avec « Lakaietou fi » d’El Hachemi Guerouabi. Le rythme Heddi a mis le feu dans la salle et certains ne se sont pas gênés de se donner à cœur joie à une danse typiquement algéroise. Contactés à la fin du spectacle, certains spectateurs nous ont dit tout le bien qu’ils pensaient de cette soirée : « C’était formidable, le groupe était en forme, le public s’est alors bien défoulé » ; « Que dire de ce récital sinon que nous aimerions qu’il y ait d’autres spectacles du même genre. » A signaler que le « Groupe 56 » a rendez-vous avec un autre public, celui de la petite Kabylie, le samedi 24 mars, au Théâtre régional de Bejaïa. A. T.