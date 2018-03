Mustapha Ayad, auteur de Rouiched, mon père, mon ami : « Une générosité exemplaire »

Fils du grand comédien Ahmed Ayad, dit Rouiched, Mustapha Ayad revient dans cet entretien sur son livre Rouiched, mon père, mon ami, paru récemment chez Dar el Houda. Un livre, en guise d’hommage, dans lequel on trouve des facettes cachées de la personnalité de Rouiched.

Comment l’idée d’écrire un livre sur Rouiched vous est venue ?

C’est à travers mon ami Djamel Bouda, ex-journaliste de l’APS, également consultant aux éditions Dar el Houda, qui ne cessait de m’encourager à écrire un livre sur Rouiched. Il a tenu à ce qu’on écrive sur son grand parcours et sa contribution à l’épanouissement du théâtre et du cinéma algériens post-indépendance. J’avoue que j’ai trop hésité car je me disais, écrire un livre est quelque chose de difficile, mais il a pu me convaincre qu’avec mon expérience je pourrais écrire le plus normalement du monde, et puis j’ai commencé à écrire chaque soir jusqu’à me mettre sur rails.



Quelles sont les grandes lignes du livre ?

J’ai écrit à partir des souvenirs, des nombreux souvenirs que je garde de mon père, l’inspiration m’est venue naturellement en me rappelant les histoires au quotidien avec Rouiched, je me suis aussi appuyé sur les témoignages de ma mère, de ma grand-mère et des mes oncles, eux qui l’ont connu pendant son enfance et sa jeunesse. Ce livre donne une autre idée sur l’homme de théâtre et le comédien, il révèle des facettes cachées, des moments intimes entre Rouiched et ses proches et des traits de sa personnalité.



Parlez-nous des qualités humaines de Rouiched, des traits de sa personnalité que la jeune génération ne connaît pas...

Il est tout d’abord un papa exceptionnel, un homme altruiste avec un grand cœur et une générosité exemplaire. Depuis qu’il était jeune, il ne cessait pas d’aider les gens, d’aider les autres, les démunis et ceux qui voulaient accomplir un projet et vivre d’une passion. Par exemple, j’avais une cousine qui avait perdu son mari très tôt, c’est Rouiched qui l’a accueillie et prise en charge avec ses quatre enfants. C’était un homme que nous n’avons jamais vu pleurer, il a tout gardé à l’intérieur, un introverti, d’une grande sensibilité.



Natif de la Casbah et ayant beaucoup tourné entre ses ruelles, parlez nous de sa relation avec la citadelle historique de l’Algérois...

La Casbah d’Alger est ancrée dans le cœur de Rouiched, c’est là où il a vu le jour, il a passé la première moitié de sa vie dans ses ruelles ; cela dit, il n’aimait pas trop en parler car ça lui rappelle beaucoup de misère pendant le colonialisme. J’ai d’ailleurs consacré une grande partie dans le livre sur les premières années de mon père, il a vécu des années super difficiles jusqu’à ses trente ans. Sinon, il rendait visite de temps à autre à ses amis et il adorait visiter ces mythiques ruelles et maisons qui ont bercé son enfance et sa jeunesse.



Rouiched était un Moudjahid, il a même fait de la prison à Serkadji, mais cela n’est pas très connu par le grand public ; parlez-nous-en...

Rouiched était un grand Moudjahid, cependant, il ne voulait pas trop parler de la Révolution, car il y a beaucoup souffert. Effectivement, il a passé deux ans et demi en geôle, deux ans à Serkadji et six mois à Béni Messous. Pour la petite histoire, aux lendemains de l’indépendance, on lui a proposé un terrain à El Biar d’une superficie de 600 mètres carrés, qu’il a refusé, en leur disant: « J’ai fait la Révolution pour libérer l’Algérie et vivre dignement et librement, je n’ai pas besoin d’un terrain » ; ce qui prouve la grandeur de l’homme.



On dit que Rouiched adorait aider les jeunes, notamment ceux qui débutaient une carrière théâtrale...

En effet, Rouiched aimait aider les jeunes pour réussir leur carrière, notamment dans le domaine du théâtre, il invitait avec lui sur scène de jeunes amateurs et il se montrait très patient en les accompagnant.

Je suis monté sur scène avec lui, il a donné la chance aussi à Fellag, à ses débuts.

Il faut rappeler aussi l’initiative de mon père, de Mustapha Kateb et du grand révolutionnaire Mohamed Boudia pour la création de l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel de Bordj El Kiffan aux lendemains de l’indépendance, ils étaient totalement engagés pour donner un nouveau souffle aux jeunes talents de comédiens et je pense que ce challenge a réussi.



Ne croyez-vous pas qu’il est temps de baptiser un grand théâtre ou quelque chose d’autre au nom de Rouiched, afin qu’il puisse inspirer les prochaines générations ?

Si seulement, je souhaite que cela puisse arriver un jour.

C’est un grand artiste qui a tant donné à la Télévision, au théâtre et au cinéma algériens, il a sacrifié beaucoup de choses pour réussir dans sa carrière, et je pense qu’il a réussi du moment où il a égayé plusieurs générations d’Algériens, et on répète de nos jours les répliques de ses films cultes.

Il y a un seul Rouiched, c’est comme Charlie Chaplin ou encore Fernandel, il n’y a pas eu d’autres Fernandel. J’aurai aimé par exemple qu’on baptise l’Opéra d’Alger en son nom.

Je voudrai dire aussi que j’ai récemment demandé à ce qu’on lui rende un hommage, et je pense que le meilleur hommage qu’on puisse faire pour un grand acteur, auteur et metteur en scène comme Rouiched, c’est de monter un de ses spectacles.

J’ai été sidéré par certaines réponses négatives soi-disant pour manque d’argent, ça fait mal au cœur de trouver du financement pour beaucoup de choses et non pas pour raviver les flammes des pionniers du Théâtre algérien.

Entretien réalisé par

Kader Bentounès