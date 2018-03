FLN : Le bilan des réalisations du président Bouteflika pour bientôt

Le secrétaire général du parti du FLN, M. Djamel Ould Abbas, a indiqué, hier à Alger, que le bilan élaboré par le parti sur les réalisations accomplies depuis 1999 sera bientôt achevé et soumis au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité de président honoraire du parti. Dans son allocution lors de la réunion des secrétaires des mouhafadhas et présidents des commissions transitoires du parti, Ould Abbas a précisé que cette rencontre «sera sanctionnée de rapports et de recommandations en prévision de 2019». M. Ould Abbas a souligné que le Président gère les affaires du pays et a sacrifié sa santé pour l’Algérie. «Nous allons encore faire du chemin avec lui», a-t-il lancé sous les applaudissements de l’assistance. Le SG du FLN a rappelé les acquis des différentes franges de la société depuis 1999, à commencer par le volet sécuritaire et le processus de réconciliation nationale. «Souvenez-vous du 16 septembre 1999. Cinq mois seulement après son élection, le Président a organisé le référendum sur la concorde civile qui a ouvert la voie au retour de la paix et de la stabilité», a-t-il dit. Il a aussi relevé les prouesses réalisées sur le plan économique et social.

«Bouteflika donne des instructions et n’intervient que lorsqu’elles ne sont pas exécutées ou lorsqu’il relève des blocages, comme ce fut le cas à plusieurs reprises, dont le dernier en date n’est autre que l’épisode de la grève des enseignants qu’il a pu d’ailleurs solutionner », a-t-il renchéri.

«A son arrivée au pouvoir, nous étions au bord de la faillite. Les caisses étaient vides, le taux du chômage s’élevait à 32% et les dettes extérieures estimées à 32 milliards de dollars. Regardez où nous en sommes à présent !», a fait observer M. Ould Abbès. Il soutient que le FLN a toujours été à l’avant-garde lorsqu’il s’agissait de la destinée de l’Algérie.

Il ajoute que le FLN incarne la légitimité historique et révolutionnaire avant de passer à l’édification du pays et qu’il est la mémoire du peuple. «Notre formation n’est pas un bien vacant, ni ne s’achète ou se vend. Je dis aux fantômes qui apparaissent tous les cinq ans qu’ils ont échoué dans leurs tentatives de ternir l’image de l’Algérie», a-t-il mentionné.



Feuille de route 2020-2030



Qualifiant cette rencontre de «cruciale» et de «déterminante», le SG du FLN est confiant quant aux recommandations qui en découleront en citant la préparation de l’échéance présidentielle de 2019. Il est également question d’une feuille de route 2020-2030 placée sous le sceau de la «continuité» de l’œuvre du Président de la République avec de nouveaux «modes» de fonctionnement. A propos du bilan des réalisations accomplies depuis 1999, il a confié que 42 mouhafedh ont achevé leur tâche: une première pour un parti politique.

Députés, mouhafedhs et membres du Comité central ont participé depuis deux mois à l’élaboration de ce document transmis au Président avant fin 2018, a-t-il expliqué.

S. A. M.