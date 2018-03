Union pour le rassemblement nationalI : nvestir dans la ressource humaine

Le président de l’Union pour le rassemblement national (URN), Hamidi Lahouari, a appelé, hier à Oran, à faire de l’investissement dans la ressource humaine le levier du développement global. M. Hamidi a déclaré, lors du premier congrès ordinaire de son parti où il a été réélu à la tête de cette formation politique : «Notre parti voit que l’investissement dans la ressource humaine est susceptible de relancer le développement global dans les différents domaines, sur les plans économique et social.»

Le président de l’URN a estimé, dans ce contexte, que l’investissement dans la matière première et les biens matériels «est important, mais ne sert à rien s’il n’est pas consolidé par la ressource humaine, en tant que ferment essentiel du développement et de la prospérité». M. Hamidi a insisté également sur l'amélioration des programmes et sur les moyens à mettre en œuvre pour le développement de l’individu, partant de la cellule familiale, l’école, jusqu’à l’enseignement supérieur.