El Islah : Dialoguer avec les partenaires politiques

Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé, hier à Alger, les partenaires politiques à «agir et aller vers un dialogue cohérent et inclusif». «Pour sortir de la crise, tous les partenaires politiques doivent agir et aller vers un dialogue cohérent et inclusif et un consensus national populaire en vue de réaliser le projet civilisationnel», a indiqué M. Ghouini à l'ouverture du séminaire d'encadrement du secrétariat de la jeunesse et des sports du Mouvement El-Islah. Il a ajouté que la réalisation de cet objectif «exige la consécration du dialogue pour redonner confiance aux jeunes, le renforcement des institutions de l'Etat et l'immunisation du pays contre les complots ourdis contre lui». Le président du mouvement El Islah a appelé à l'ouverture du champ aux compétences «qui peuvent aller loin dans la réalisation du développement inclusif avec toues ses dimensions», soulignant la nécessité de «focaliser sur les secteurs stratégiques susceptibles de générer la richesse en dehors des hydrocarbures».