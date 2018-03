En-Nahda : Des solutions aux mouvements de protestation

Le secrétaire général du Mouvement En-Nahda, Mohamed Douibi, a plaidé, hier à Constantine, pour «des solutions urgentes» aux mouvements de protestations observés dans certains secteurs. S’exprimant à l’ouverture du séminaire politique des militants d’En-Nahda, tenu à la maison de la culture Azzedine-Medjoubi de la ville Ali-Mendjeli, M. Douibi a estimé nécessaire de «trouver des solutions urgentes aux mouvements de protestations» observés dans des secteurs dont la santé et l’enseignement supérieur. Devant une assistance nombreuse composée de militants et sympathisants notamment, le SG du mouvement En-Nahda a appelé à instaurer un «dialogue national regroupant les différentes composantes de la nation» devant aboutir, a-t-il souligné, à «un pacte national prometteur». Il a ajouté que son parti œuvre, en concertation avec toutes ses composantes, les militants y compris, à instaurer au sein de sa formation politique, «une politique mature et développée basée sur la modération et la transparence».