FNA : Le 4e congrès en mai

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a annoncé hier à Alger que le 4e congrès de sa formation politique est prévu en mai. «Les préparatifs sont en cours pour la tenue du 4e congrès national avant mi-mai en vue d'actualiser les programmes, revoir les statuts du parti en introduisant quelques importants amendements et restructurer le parti, outre la réélection de ses organes dirigeants et l'examen des questions posées sur les scènes nationale et internationale», a indiqué M. Touati à l'ouverture des travaux du congrès régional de la région centre. Le président du FNA a appelé, à ce propos, les militants du parti au «renforcement de la stabilité, à la consécration des principes nationaux et à la sensibilisation à l'importance de la préservation des constantes de la Nation», affirmant que les activités de sa formation politiques reposeraient sur «des questions liées à l'édification de la patrie et à l'ancrage des valeurs de cohésion entre citoyens».