PT : Retirer les projets de loi sur la santé et le travail

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune, a appelé vendredi à Alger au retrait des deux projets de loi sur la santé et le code de travail, estimant que ces deux textes «ne servent pas l'intérêt du peuple». Présidant l'ouverture de la première session de la réunion de la Coordination nationale de l’Organisation des Jeunes pour la Révolution, Mme Hanoune a inscrit les deux projets de loi sur la santé et le code de travail, dans ce qu'elle a qualifié de «politique destructive (...) ayant provoqué la colère et l'anarchie générale au sein de la société». La SG du PT a relevé une fois encore la «sincère volonté du Président Bouteflika de consacrer la question de l'amazighité», notamment après l'adoption par le Conseil des ministres, réuni récemment, du projet de loi modifiant et complétant la loi de juillet 1963 définissant les fêtes légales, rappelant que le Président Bouteflika avait instruit le gouvernement d'accélérer la présentation du projet de loi organique portant création de l'Académie de la langue amazighe, au Parlement.