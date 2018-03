MSP : Aboutir à un consensus national

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Mokri, a appelé vendredi à Alger, au renforcement et à la promotion de l'action commune entre les acteurs politiques, pour aboutir à un consensus national, à travers l'unification des visions et des programmes, au mieux des intérêts de la Nation. Prononçant une allocution aux travaux d'une conférence intitulée «Missions du mouvement: excellence, innovation, développement», qui s'inscrit dans le cadre des rencontres avec les militants du parti dans les différentes communes et wilayas du pays, en prélude au 7e congrès du parti prévu les 10 et 12 mai prochain, M. Mokri a appelé au «renforcement et à la promotion de l'action commune entre les acteurs politiques pour aboutir à un consensus national, à travers l'unification des visions et des programmes, au mieux des intérêts de la Nation».