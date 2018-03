Epreuves du Diplôme d’études médicales spécialisées : Pas de report

M. Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a présidé, hier, au siège de son département, les travaux de la Conférence nationale des universités, en présence des chefs d’établissements universitaires du pays.

Le ministre a annoncé que les examens du Diplôme des études médicales spécialisées (DEMS) seront maintenus pour aujourd’hui et ne seront pas reportés, «aucun changement ne sera effectué, celui qui viendra le passer est le bienvenu, par contre celui qui le boycotte assumera ses responsabilités.» Cette déclaration intervient en réponse aux revendications des médecins résidents diplômés en formation de spécialisation en grève depuis presque quatre mois, et qui ont appelé dernièrement au boycott des prochains examens de fin d’études, au risque de déboucher sur une «année blanche».

Il faut savoir que dans le cadre des négociations engagées avec le gouvernement sur ces revendications, le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra) avait réclamé le report de la session de «rattrapage», prévue du 18 mars au 12 avril, des examens du Diplôme d’études médicales supérieures (DEMS), sanctionnant la fin du cursus de spécialisation. Le ministre mettra l’accent sur l’ouverture de son département ministériel au dialogue, «nous avons toujours été à l’écoute de nos étudiants. Nos portes sont continuellement ouvertes, la dernière réception en date est celle des médecins résidents que nous avons rencontrés la semaine dernière à leur demande, l’ordre du jour portait sur la session de rattrapage du DEMS.»



«Il n’y aura pas d’année blanche à l’ENS»



Idem pour ce qui concerne les écoles normales supérieures (ENS), partiellement paralysées depuis des mois par une grève illimitée des étudiants. Le ministre notera cependant que ce ne sont pas tous les étudiants du dernier cycle inscrits aux écoles supérieures qui ont abandonné les bancs universitaires puisque la plupart d’entre eux, poursuivent leurs cours de dernière année, tandis que pour les autres années, certains étudiants ont refusé de rejoindre leurs cours. Ces derniers, s’ils campent sur leur décision, «seront considérés comme recalés et devront de ce fait, refaire l’année».

Dans le même ordre d’idées, le ministre rappellera que les écoles supérieures spécialisées ont leur propre statut, «l’étudiant qui refera l’année universitaire à deux reprises ne bénéficiera point d’un poste d’emploi du ministère de l’Éducation nationale».

Saisissant l’occasion, M. Hadjar a appelé les grévistes à faire preuve de sagesse en renonçant à leur débrayage illimité qui, selon lui, «est contraire aux règles juridiques régissant l’action syndicale». Il est à rappeler que les étudiants des ENS, en grève depuis novembre 2017, revendiquent l’engagement du ministère de l’Education nationale, à procéder à leur recrutement directement après la fin de leur formation, au niveau de leur lieu de résidence.



Classement international des universités : 20 établissem ents algériens concernés



Sur un autre chapitre, et pour ce qui concerne les travaux de cette conférence nationale sur les universités, le ministre a annoncé que la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère «accompagnera dans une première étape 20 établissements universitaires pour leur permettre d’améliorer leur visibilité et classement à l’échelle internationale pour figurer parmi les 1.000 premières universités à l’horizon 2020».

L’opération concerne le classement espagnol basé sur la visibilité des universités sur le web et la richesse de leur contenu et anglais fondé sur la qualité de la formation, et américain qui évalue la performance et la recherche. Le ministre a rappelé que l’ensemble des critères de classement «ne tiennent pas compte de l’enseignement, mais de la conception et des contenus des sites électroniques des universités», précisant que les universités algériennes «accusent un retard dans ce domaine et nécessitent une modernisation».

Pour la même raison, les résultats préliminaires relatifs à la promotion des revues scientifiques nationales ont permis la sélection de 23 revues spécialisées dans les sciences sociales et humaines à la catégorie «C» qui permet la soutenance des thèses et la qualification.

Dans le cadre de la révision du plan de la formation supérieure, le ministre a rappelé que les universités nationales présenteront en juin «leurs rapports d’évaluation ou ce qui est communément connu sous le nom de «Projet d’entreprise» en vertu duquel les spécialités seront définies au niveau de chaque université selon la région et les besoins économiques en particulier».

Le ministre a insisté, dans ce sens, sur l’importance de «renforcer l’emploi des diplômés universitaires et de répondre aux besoins économiques», d’où l’importance pour les établissements économiques et industriels «d’ouvrir leurs portes devant les étudiants dans le cadre de la formation et des stages pratiques».

Mendaci Mohamed