Urgences du Chu d’Annaba : Médecins et paramédicaux réclament le renforcement de la sécurité

Des internes en médecine et des paramédicaux du service des urgences médico-chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire — CHU Ibn Rochd d’Annaba—, ont protesté hier, faisant part de leur intention de cesser le travail tout en continuant d’assurer un service minimum, pour réclamer un renforcement de la sécurité ainsi qu’une protection contre les agressions qu’ils subissent dans l’exercice de leurs fonctions.

Selon le directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Annaba, Nabil Oussaid, la protestation intervient après l’agression, dont a été victime le personnel de ce service, dans la nuit de vendredi à samedi, vers 4 heures du matin, par des individus venus pour des soins, affirmant que l’attaque a été perpétrée par 3 personnes ayant pris la fuite, blessant cinq personnes exerçant au sein de ce même service, dont 2 agents de sécurité et 2 paramédicaux. Afin de mettre un terme aux ‘‘comportements irresponsables’’ de certains patients et de leurs accompagnateurs, notamment au niveau du service des urgences médico-chirurgicales, le même responsable a indiqué qu’il a été décidé de renforcer la sécurité et de fournir les conditions nécessaires au personnel de la santé, à tous les niveaux, pour lui permettre d’exercer ses activités dans le calme et la sérénité.

Le même responsable a rappelé, par ailleurs, que les inquiétudes des internes en médecine et des paramédicaux du service des urgences médico-chirurgicales d’Annaba, ont été évoquées, samedi, lors d’une réunion regroupant des représentants des protestataires, des représentants des autorités de la wilaya et ceux de la santé. De leur côté, les services de la sûreté de wilaya d’Annaba ont procédé à l’arrestation des 3 personnes à l’origine de l’agression commise au sein du service des urgences médico-chirurgicales du centre hospitalo-universitaire de la ville, quelques minutes après avoir fui l’établissement.

Il est attendu que les 3 prévenus soient présentés, aujourd’hui, devant le procureur de la République de la cour d’Annaba, ont indiqué des sources sécuritaires.