Réouverture de la salle «Afrique» par le Ministre de la Culture : relever le défi du cinéma

Deuxième plus grande salle de cinéma à Alger après « Atlas », la salle Afrique a enfin rouvert ses portes hier, aux amoureux du grand écran, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et d’une pléiade d’artistes à l’occasion de la célébration du 20e anniversaire de la création de l’association artistique de cinéma «Lumières».

L’ambiance était des grands jours pour l’exploitation de cette gigantesque salle dont la capacité d’accueil dépasse les 800 sièges. En présence de membres de la nouvelle assemblée populaire communale de Sidi M’hamed, l’engagement des nouveaux élus, le wali délégué et l’association Lumières se sont serré les coudes pour permettre aux cinéphiles et cinéastes de profiter de cet édifice qui devrait assurer des projections dans les plus brefs délais.

«La réouverture de cette salle est un grand acquis et une valeur ajoutée au mouvement cinématographique algérien. Beaucoup de cinéphiles attendaient avec impatience la réouverture de cette salle qui devrait faire partie du réseau de l’entreprise de distribution et d’exploitation de salles de cinéma, sous la direction de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC)», a déclaré le ministre de la Culture avant d’appeler tous les hommes de cinéma à travailler conjointement pour relever le défi de rendre l’étincelle du cinéma algérien dans le concert des nations.

«Il y a un grand engouement pour le cinéma en Algérie et une forte obligation de relever le défi de l’épanouissement du septième art algérien absent depuis la fin des années 1980. Nous travaillons pour créer une atmosphère adéquate par rapport à la distribution, production et investissement dans les groupements de cinéma, cette initiative entre dans ce cadre pour l’ultime but de redonner au cinéma ses années de gloire d’autrefois», a fait savoir Azzedine Mihoubi tout en rappelant le grand rôle joué par l’association « Lumières » pour la sauvegarde de la mémoire du cinéma. «Après 20 ans d’existence, l’association a acquis beaucoup d’expérience et joue un rôle prépondérant pour la sauvegarde de la mémoire filmique des productions algériennes. Il faut encourager les initiatives de cette association et valoriser ces acquis sur les pas du regretté Amar Laskri», a-t-il ajouté.

Mitoyenne au siège de l’association « Lumières », créé en 1998 par le regretté cinéaste Amar Laskri a qui un vibrant hommage a été rendu, cette salle devrait exhumer le brio des années de gloire du septième art algérien à travers un projet ambitieux de projection de toute la filmographie algérienne.

«Il y a un projet de projection de tous les films algériens, suivi de débat en présence de cinéastes et comédiens.» L’association « Lumières » a initié ce projet en préparant une bonne programmation, cela dit, «on ne peut exploiter la salle sans la structure humaine, j’espère que l’APC de Sidi M’hamed mettra en place prochainement une équipe de gestion de la salle, afin qu’elle puisse faire à nouveau le bonheur des cinéphiles», a souligné Hassan Benzerrari, comédien et secrétaire général de l’association « Lumières ». Après la projection d’extraits des plus grands succès du grand écran algérien à l’exemple de Décembre, Les déracinés, L’opium et le bâton, Les portes du silence, L’héritage, La bataille d’Alger, ou encore La montagne de Baya, les membres de l’association, dont Bahia Rachedi et Mohamed Adjaimi, ont rendu hommage à une dizaine de comédiens et cinéastes ayant fait les beaux jours du cinéma algérien à l’exemple d’Ahmed Rachedi, Farida Saboundji, Mohamed Lakhdar Hamina, Mohamed Hilmi, Baya El Hachemi, Ahmed Kadri dit Krikèche, Ahmed Benaissa et Chafia Boudraâ.

