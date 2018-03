Notre forum rend hommage à M. Rédha Malek : la probité, sa vertu

« ( ...) le choix judicieux, fait par la Direction révolutionnaire de désigner Rédha Malek, comme premier porte-parole de la Révolution à travers la tribune d’El Moudjahid, qui a fait tomber comme un château de cartes la propagande des forces coloniales, et à lever le voile sur leurs crimes et leurs plans diaboliques, outre ses efforts inlassables au sein de la délégation algérienne lors des négociations avec l’occupant français, au terme de laborieuses étapes ayant été sanctionnées par les célèbres accords d’Evian». Extrait du message de condoléances du Président de la République suite au décès de Rédha Malek, le 29 juillet 2017.

Les conférences qu’animait Redha Malek, en tant que porte-parole de la délégation algérienne, qui a mené les Négociations d’Evian, drainait toujours du monde. Hier, pour la fois première fois, on parle de la fête de la Victoire (19 mars 1962) sans Redha Malek. Il nous a habitué, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, a revisiter, certaines dates de notre histoire, à comprendre des événements historiques, et à découvrir les parcours de révolutionnaires sombrés dans l’oubli. Hier, son âme planait au Centre de presse d’El Moudjahid, le journal dont il a été le premier directeur en 1957, en pleine guerre de Libération. Et comme s’il y était, il y avait du monde. Parmi les visages connus, des anciens ministres, Yazid Zerhouni, Nacer Mehal, Abdelaziz Rahabi, des moudjahidines, ses deux fils et un grand nombre de journalistes.

Zouaoui Benhamadi, journaliste et président de l’Autorité de Régulation de l’Audiovisuel (ARAV), a pris le parole en premier. Il a connu le défunt, lorsque ce dernier occupait le poste de ministre de l’Information et de la Culture (en 1977), il l’avait nommé à la tête du prestigieux hebdomadaire Algérie Actualités. Un titre qui s’était distingué par sa liberté de ton. Le succès de ce journal, revient à ce ministre qui connait le journalisme pour y avoir été directeur du porte-parole de la glorieuse Révolution. Son témoignage, il le commence par «Probité est l’autre nom de Redha Malek» même si cette phrase sonne comme une conclusion, il évoque le souvenir de cet homme patriote jusqu’au bout des ongles. Il était patriote et pas un nationaliste chauvin il disait se rappelle t-il que faute de richesse un pays n’est que pauvre, mais faute de nationalisme c’est une pauvre nation. Zouaoui Benhamadi, a eu plus tard, à côtoyer Redha Malek, alors nommé chef de Gouvernement. Un poste et des responsabilité lourdes à porter dans les années 90.

Le FMI d’une part, et la terreur semée par les extrémistes de l’autre. Mais il avait su, en homme d’Etat, faire face à la situation. C’est là que la fameuse réplique «la peur doit changer de camp» avait été sortie de son contexte, et sujette à de moults interprétations. Mais en fait, elle s’adressait aux criminels, et leurs soutiens. Justement Aissa Guessmi, ancien cadre de la DGSN, y était le jour ou Redha Malek avait prononcé cette déclaration. C’était un 14 septembre 1993, dix jours après sa nomination au poste de chef de Gouvernement.

Il ferme les yeux et invite la salle à remonter dans le temps. Ce jour là dit-il, les services de la Sûreté nationale dénombraient 200 policiers tombés sous les balles des terroristes. Des questions taraudaient les esprits des agents de la police nationale. c’est devant le patron de la DGSN (Mohamed Tolba à l’époque) et les cadres de cette institution qu’il avait tenu à rencontrer dix jours après sa nomination, qu’il avait expliqué que la Police défend l’Etat algérien, et que la peur devait changer de camp, allusion faite aux égorgeurs et criminels.

Il faut dire que Redha Malek a eu plusieurs vies. Parmi elles, celle de diplomate. Si les Américains n’ont pas oublié cet épisode où leurs ressortissants otages en Iran ont été libérés grâce à l’Algérie, le défunt y avait joué un grand rôle. A ce propos, Nacer Mehal, ancien ministre de la Communication, et ancien chef de bureau de l’APS à Washington, a raconté aux présents sa rencontre avec Warren Christopher, qui lui avait dit que les USA restent reconnaissants à l’Algérie et qu’ils n’ont pas oublié le rôle de Redha Malek dans la libération des otages américains.

Le diplomate Messaoud Ait Challal, a mis en avant les qualités du défunt, un intellectuel accompli. D’autres témoignages s’ensuivirent pour évoquer le souvenir d’un homme qui n’a jamais en contradiction avec ses convictions, ses écrits et ses actions.

Nora Chergui