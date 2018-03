Catherine Gendre Chef de délégation du CICR : «Nous sommes un partenaire du CRA»

La représentante du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Algérie, la Suissesse Catherine Gendre a rappelé que le Comité est un partenaire du Croissant-Rouge algérien comme il l’est pour toutes les institutions à travers le monde. Ce dernier dispose d’une expertise qu’il ne manque pas d’apporter au CRA.

Parmi les activités que le CICR supporte, elle a évoqué le soutien à la diffusion du droit international humanitaire, l’établissement du lien familial et la formation des volontaires pour qu’ils puissent agir en temps de crise des premiers secours, 90% sont fait par les volontaires. Quand vous avez un tremblement de terre, des inondations ou même un conflit. On ne va pas attendre l’ambulance qui va venir de la ville la plus proche. Mme Gendre a rappelé que les deux institutions appartiennent à la même famille. Elle a noté que le Croissant-Rouge algérien a ses propres activités qu’il mène en fonction de ses besoins.

F. D.