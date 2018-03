Croissant-Rouge Algérien : Mme Benhabyles réélue

La présidente sortante du Croissant-Rouge algérien, Saida Benhabilesa été réélue à la tête de l’institution pour un nouveau mandat de 4 ans. Au cours de l’assemblée générale qui a eu lieu récemment à Bordj Bou Arreridj. Mme Benhabiles a insisté sur la nouvelle approche dans la gestion de l’institution. «En 2014 nous avons lancé un défi, celui de ne pas être un fardeau pour l’Etat que nous devons compléter. Nous avons relevé ce défi comme le prouve l’organisation de cette assemblée. Habituellement c’est le Trésor public qui nous prenait en charge. Aujourd’hui, aucun centime n’a été pris pour le faire grâce à la transparence qui acaractérisé les actions humanitaires du CRA. Nous avons donné une crédibilité à l’institution qui a encouragé les donateurs. La dernière convention signée avec le groupe Condor a permis de financer l’organisation de l’assemblée générale et Air Algérie a participé à l’organisation en réduisant ses tarifs de moitié. Le CICR a également apporté sa contribution dans ce domaine».

Mme Benhabiles a affirmé, par ailleurs, que la stratégie de vulgarisation de la culture de la solidarité a donné ses fruits, soulignant l’implication de toutes les parties concernées dans l’assistance des personnes dans le besoin. Elle a rappelé l’importance de l’avis de la base dans le travail du Croissant-Rouge.

Les actions inspirées de l'esprit humanitaire du président

Le Croissant-Rouge Algérien a indiqué qu'il s'acquittait de ses devoirs envers les déplacés venus des zones de conflits en s'inspirant de «l'esprit de l'action humanitaire consacré par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Dans une lettre adressée au Président Bouteflika au terme de son Assemblée générale élective, le CRA a estimé que le message adressé par le Chef de l'Etat au Conseil des ministre arabes de l'Intérieur (CMAI) dont la 35e session a été tenue récemment à Alger, constituait «un processus que nous adoptons pour la consécration de l'action humanitaire dans le cadre des sages orientations du Président exigeant le respect de la dignité humaine».

Le CRA a saisi cette occasion pour «exprimer ses remerciements et sa reconnaissance au Président Bouteflika pour l’intérêt et le soutien qu'il accorde au CRA dans son action solidaire et humanitaire et pour ses réalisations accomplies sous sa direction éclairée, ce qui a valu à l'Algérie d'occuper la place qui lui sied dans le concert des nations et de renforcer les liens sociaux à travers la culture de la paix et de l'entraide sociale, du bannissement de la violence et de l'ancrage de la dimension humaine à tous les niveaux». Par ailleurs, le CRA a rappelé ses importantes réalisations accomplies ces dernières années grâce à la consécration de la solidarité et de l'action humanitaire. (APS)