Promotion de la participation des femmes en politique : Le président Bouteflika réitère la détermination de l’Algérie

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré, hier, la détermination de l’Algérie à poursuivre le processus de promotion de la femme en politique et dans le développement, affirmant que c’est là le message de la dernière révision de la Constitution.

Dans un message adressé aux participants à la Conférence internationale sur « La promotion de la participation politique de la femme, appui essentiel aux processus de la réforme politique et du développement durable », lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, le président a indiqué que «malgré les réalisations enregistrées en faveur de la promotion du rôle de la femme en politique et dans le développement, l’Algérie reste résolument engagée sur cette voie pour davantage de progrès. C’est là le message de la dernière révision de la Constitution qui a consacré la responsabilité de l’Etat dans la promotion de l’égalité en matière d’emploi et la promotion de la place de la femme dans les postes de responsabilité à tous les niveaux ». Ces propos constituent en fait le canevas sur lequel vont se pencher les experts au cours des travaux de cette conférence qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération initié par le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’ONU-Femmes.

Organisée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cette conférence de deux jours a été ouverte par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Cette conférence, à laquelle participent plusieurs experts nationaux et étrangers représentant des institutions activant dans le domaine de la promotion de la participation politique de la femme, tend à mettre en avant les efforts déployés par l’Etat algérien pour promouvoir les droits politiques de la femme et à tirer profit des expériences internationales réussies en la matière.



Long processus d’acquisition des droits politiques et sociaux



Ceci d’autant que dans son discours, le Président de la République avait mis en avant les différentes étapes du processus de promotion de la femme en Algérie, partant du constat que «les contingences de l’Histoire ont ralenti pour la femme algérienne le processus d’acquisition de ses droits politiques et sociaux par rapport à ses semblables dans d’autres contrées et d’autres continents».

«La femme algérienne, qui a souffert des affres de l’occupation et de la barbarie du colonialisme, a été un acteur à part entière dans la glorieuse Révolution de Novembre, elle a été acteur dans la lutte politique et l’action préventive et sociale, elle n’a pas hésité à prendre les armes et à se sacrifier pour combattre le colonialisme», a-t-il déclaré. Pour le chef de l’Etat, ce parcours historique «a fait de l’Algérie en lutte pour les droits et les libertés et des Algériennes participant à cette épopée historique des acteurs œuvrant résolument à la promotion de la place de la femme dans la société». Il a ajouté dans ce contexte que l’Etat algérien s’est employé depuis l’indépendance «à jouer un rôle efficient, à l’échelle internationale, dans le mouvement mondial pour la promotion de la place et des droits des femmes, tout en veillant à la préservation de nos valeurs spirituelles et civilisationnelles ».

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui a affirmé que la promotion de la participation politique de la femme « constitue désormais une nécessité pour la consécration de l’Etat de droit ». Toutefois, poursuit-il, les lois ne suffisent pas seules, mais nécessitent également l’implication des partis politiques qui doivent jouer un rôle primordial et lutter contre toutes pratiques discriminatoires.

« Tous les acteurs au niveau des instances élues doivent redoubler d’effort pour permettre à tous de participer au processus de développement de manière efficace », a-t-il précisé. En effet, selon le ministre de l’Intérieur, les réformes politiques initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ont permis d’augmenter le taux de représentativité des femmes dans les assemblées élues.



L’Algérie premier pays arabe avec plus de 30% de parlementaires



Ce qui a été clairement constaté lors des dernières élections locales de 2017, avec près de 30% des femmes élues, alors que ce taux ne dépassait pas 6% auparavant.

Le ministre a rappelé également que les résultats des législatives de 2012 ont permis à 146 femmes de siéger à l’APN avec un taux de 31,6 % : un record comparativement avec les élections de 2007 avec seulement 7,71%. Ces résultats ont été renforcés avec la consécration du principe d’égalité des chances qui a permis à la femme d’accéder à des postes de responsabilité, puisque le taux d’encadrement par les femmes au niveau des services centraux est de 21% et de 5% au niveau de l’administration locale. La femme occupe également de hauts postes en tant que directrice, conseillère, inspectrice, ingénieur, outre l’existence de cinq femmes occupant le poste de wali de la République et 100 femmes chefs de daïra.

Pour sa part, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies M. Mourad Wahba, a mis en exergue dans son allocution, l’expérience pionnière de l’Algérie en matière de consolidation de la participation de la femme en tant qu’acteur principal dans la vie publique. L’Algérie est le premier pays arabe à avoir dépassé le seuil de 30% de la représentativité des femmes au Parlement et qui constitue « un seuil critique » pour une participation efficiente de la femme dans la prise de décisions.

Evoquant les grandes lignes des objectifs assignés à l’organisme onusien, ce responsable dira que « le programme des nations Unies pour le développement (PNUD), agit en étroite collaboration avec le gouvernement algérien et soutient ses politiques de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ». Partant de là, il expliquera que « le PNUD encouragera la représentativité des femmes et leur participation complète et efficace à tous les niveaux, de même à consolider les cadres juridique, économique et social qui garantissent l’égalité de la femme avec son concitoyen l’homme dans l’accès aux postes de responsabilité à tous les niveaux de décision. Nous voulons que l’Algérie ait une contribution leader dans la consolidation de la participation de la femme dans le domaine politique au niveau de toute la région arabe », a enfin conclu le responsable onusien. Il y a lieu de souligner que MM. Noureddine Bedoui et Tayeb Louh, accompagnés de membres du gouvernement, ont visité, avant le début de cette conférence, une exposition consacrée aux activités de la femme et son rôle au sein des organes et institutions nationaux.

Salima Ettouahria