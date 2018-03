Prise en charge des catégories fragiles : Mme Eddalia présente l’expérience algérienne à New York

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, s'est entretenue à New York avec plusieurs responsables et ministres sur l'expérience algérienne en matière de prise en charge des différentes catégories fragiles au sein de la société, telles que les personnes aux besoins spécifiques, les enfants, les femmes et les victimes de violence, a indiqué hier un communiqué du ministère.

La même source précise que Mme Eddalia a rencontré l'adjoint du Secrétaire général, directeur du Bureau régional pour les Etats arabes du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), M. Mourad Wahba, en marge de la 62e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW), au cours de laquelle elle a présenté un exposé sur les différentes catégories que le ministère de la Solidarité nationale prend en charge, notamment les personnes aux besoins spécifiques, les enfants, les personnes âgées, les femmes victimes de violence et celles qui se trouvent en situation de détresse.

A son tour, M. Wahba a présenté un exposé sur les programmes et les différentes catégories soutenus par l'instance onusienne et «a fait part de sa disponibilité à intensifier et diversifier le programme de coopération, en termes d'aides et de construction de potentialités institutionnelles, pour intégrer l'Algérie dans les projets régionaux liés notamment aux jeunes et aux femmes», affirme le communiqué.

Mme Eddalia s'est également entretenue avec la ministre yéménite des Affaires sociales et du Travail, le Dr Ibtihej El Kamel, qui a présenté un exposé sur la situation sociale dans son pays, ajoute le communiqué.

De son côté, Mme Eddalia a présenté une vision d'ensemble sur la politique de l'Etat algérien en la matière, rappelant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Elle a souligné le rôle de la Réconciliation nationale et de la Concorde civile initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour concrétiser la paix.