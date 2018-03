Message du Président Bouteflika à la Conférence internationale sur la promotion de la participation politique de la femme : poursuivre le processus de promotion

Des indicateurs positifs dans le monde du travail

Un acteur dynamique dans la sphère des entreprises et du développement rural

Fidele garant de notre identité et de nos nobles valeurs

Présence avant-gardiste dans le monde arabe

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message aux participants à la Conférence internationale sur «La promotion de la participation politique de la femme, appui essentiel aux processus de la réforme politique et du développement durable». En voici la traduction APS.

«Mesdames et messieurs,

«Il me plaît de m'adresser à cette rencontre internationale organisée par mon pays avec la participation de l'Organisation des Nations unies sur le thème de la promotion de la participation politique de la femme.



Mesdames et messieurs,

J'ai eu l'occasion, il y a une semaine, d'évoquer longuement le rôle de la femme algérienne dans notre résistance face au colonialisme, dans notre lutte de Libération et dans le processus d'édification de l'Algérie indépendante dans tous les domaines. En effet, les contingences de l'Histoire ont ralenti pour la femme algérienne le processus d'acquisition de ses droits politiques et sociaux par rapport à ses semblables dans d'autres contrées et d'autres continents.

La femme algérienne, qui a souffert des affres de l'occupation et de la barbarie du colonialisme, a été un acteur à part entière dans la glorieuse Révolution de Novembre, elle a été acteur dans la lutte politique et l'action préventive et sociale, elle n'a pas hésité à prendre les armes et à se sacrifier pour combattre le colonialisme. Ce parcours historique a fait de l'Algérie en lutte pour les droits et les libertés et des Algériennes participant à cette épopée historique des acteurs £uvrant résolument à la promotion de la place de la femme dans la société.

Depuis son indépendance, l'Etat algérien s'est employé à jouer un rôle efficient, à l'échelle internationale, dans le mouvement mondial pour la promotion de la place et des droits des femmes, tout en veillant à la préservation de nos valeurs spirituelles et civilisationnelles.

Au plan interne, l'Etat algérien s'est attelé, dès l'indépendance, à la consécration des droits politiques de la femme, du droit au vote au droit de la représentation dans tous les domaines, en dépit d'entraves liées aux mentalités. Des entraves qui ont nécessité des mesures constitutionnelles et juridiques ayant permis, ces dernières décennies, à l'Algérienne d'être un acteur dans notre édifice parlementaire et dans nos assemblées locales élues avec un niveau de présence avant-gardiste dans le monde arabe.

Dans le domaine économique, la législation algérienne a institué la parité salariale entre les femmes et les hommes dès la première année d'indépendance. La contribution efficace des Algériennes au processus de construction et d'édification s'est poursuivie tout au long des décennies de l'indépendance au cours desquelles l'Etat algérien a constamment veillé à promouvoir la place de la femme dans le domaine du développement à commencer par l'école, où nous avons réalisé la scolarisation totale des filles au cycle primaire et atteint une large présence de l'élément féminin dans nos universités. Dans le monde du travail, les femmes ont presque le monopole de certaines professions à caractère social telles que l'enseignement et la santé, voire de certaines fonctions régaliennes comme la magistrature et elles sont chaque année un peu plus à rejoindre les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP) et les différentes composantes de la République. En matière de développement, la femme est devenue un acteur dynamique dans la sphère des entreprises économiques et du développement rural. Tout au long de ce processus, la femme algérienne a toujours répondu présente à l'appel de la patrie pour la protéger des dangers et relever les défis. En effet, lorsque l'Algérie a fait face seule aux affres du terrorisme aveugle, la femme algérienne s'est dressée en rempart prête au sacrifice pour la sauvegarde et la pérennité de la République, comme en témoigne les longues listes de chahidate dans différents corps professionnels. Au moment où il a fallu faire prévaloir la conciliation sur la fitna, l'Algérienne, mère, veuve et sœur, a été au premier rang pour plébisciter le choix de la réconciliation nationale, plaçant l'intérêt de l'Algérie au-dessus de ses blessures et des souffrances endurées par sa famille.



Mesdames et messieurs,

Malgré toutes les réalisations enregistrées en faveur de la promotion du rôle de la femme en politique et dans le développement, l'Algérie reste résolument engagée sur cette voie pour davantage de progrès. C'est là le message de la dernière révision de la Constitution qui a consacré la responsabilité de l'Etat dans la promotion de l'égalité en matière d'emploi et la promotion de la place de la femme dans les postes de responsabilité à tous les niveaux.

Nous sommes conscients des entraves et du poids de certaines mentalités persistantes dans notre société quant à la promotion effective de la place de la femme et sa participation dans notre vie collective. Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux d'accueillir votre rencontre qui, nous l'espérons, permettra à l'Algérie de partager son expérience dans le domaine de la promotion du rôle de la femme en politique et dans le développement durable. Nous souhaitons que les ateliers de cette rencontre permettent aux Algériennes de bénéficier des expériences des autres peuples dans le cadre de la diversité des civilisations et de contribuer à la préservation de notre identité et de nos nobles valeurs, dont la femme a été le fidèle garant, en tout temps et en toute circonstance.

Je souhaite, mesdames et messieurs, plein succès aux travaux de votre rencontre que l'Algérie s'honore d'abriter». (APS)