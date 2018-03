Célébration de la journée mondiale des handicapés, Oran : Des centres pour l’insertion socioprofessionnelle

Le Centre Psychopédagogique pour Enfants Handicapés Mentaux de Bir El Djir a élaboré un programme d’activités qui s’étale sur toute une semaine, dont une journée consacrée à l’exposition des œuvres réalisées par ses élèves.

Le contenu de ces activités met en exergue notamment les efforts déployés par le ministère de tutelle en vue d’assurer, dans les meilleures conditions possibles, une intégration socioprofessionnelle à cette frange de la société. L’on apprend ainsi, que deux anciens élèves de ce centre ont été recrutés récemment par l’établissement en question, et ce, après avoir bénéficié d’une formation professionnelle, a-t-on appris de sa directrice Mme Achouri Zoubida.

Cet établissement, qui a ouvert ses portes en 2006, accueille actuellement, avec ses deux annexes, pas moins de 177 élèves répartis sur plusieurs classes dont celles réservées à l’éducation précoce pour enfants autistes, aux élèves atteints de la trisomie, une autre classe dédiée à la préformation professionnelle en plus des ateliers de travaux pratiques divers. Le centre est de plus en plus ouvert aux associations activant au profit des personnes aux besoins spécifiques, assure Mme Achouri.

«Depuis mon installation à la tête de la direction du centre en juin 2016, j’ai pris des mesures permettant de collaborer davantage avec le mouvement associatif et ce, dans le cadre de l’intégration sociale des enfants. Actuellement, nous travaillons aussi sur un programme visant à assurer une intégration professionnelle aux élèves qui atteignent l’âge de 18 ans. Je porte à votre connaissance que la direction du centre a recruté, au cours de cette année, deux parmi ses anciens élèves qui ont été formés au niveau du centre de formation professionnelle en tant qu’aides-éducateurs. Notre objectif est de faire en sorte que nos élèves, dont le degré de handicap permet de travailler, puissent acquérir une autonomie financière en plus de leur intégration socioprofessionnelle », souligne la responsable. Cette dernière affirme que la capacité du centre est largement inférieure aux besoins exprimés. «Le grand problème que nous rencontrons est le nombre élevé des dossiers inscrits en liste d’attente. Nous enregistrons quotidiennement de nouvelles demandes d’admission. Il faut dire que trois établissements au niveau d’Oran, c’est insuffisant», dit-elle. A l’échelle locale, des associations mènent, chaque année, des campagnes pour sensibiliser les chefs d’entreprises sur la question de l’insertion économique des handicapés. Il est à savoir, à ce propos, qu’en 2002, une loi a été adoptée sur la protection des personnes handicapées, prévoyant l’affectation d’un quota d’un pour cent du nombre des postes de travail au profit des handicapés dans le secteur économique public et privé. Il convient de souligner, par ailleurs, qu’à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, la commune de Bir El Djir a organisé une journée d’animation diverse au niveau du centre, à laquelle ont pris part ses élus, les associations et les responsables de la daïra.

A l’occasion, les demi-pensionnaires du centre qui étaient accompagnés de leurs parents et familles ont eu droit à des cadeaux qui leur ont été offerts par la commune. La direction de l’Action sociale de la wilaya d’Oran, a pour sa part, organisé un programme d’activités divers au parc d’attractions d’El Hamri

Amel Saher

---------------////////////////////

Tizi-Ouzou

Prise en charge effective

Plusieurs activités en l’honneur des personnes aux besoins spécifiques ont été programmées par la direction de l’Action sociale et de la Solidarité et le mouvement associatif.

Ces activités ont consisté en la remise de l’appareillage orthopédique et accessoires (chaises roulantes, béquilles, poussettes…), des expositions des travaux manuels réalisés par les élèves et pensionnaires des différents établissements spécialisés sous tutelle et les établissements spécialisés agréés ainsi que les différents dispositifs de l’Etat en faveur des personnes handicapées. Plusieurs autres activités culturelles et sportives ont été animées par la même occasion par les élèves des établissements spécialisés sous tutelle et ceux du mouvement associatif agréés qui se sont soldées par la remise de cadeaux et de médailles aux lauréats.

Des conférences sur le dépistage et diagnostic précoce du handicap et insertion professionnelle des personnes handicapées, la prise en charge sociale et institutionnelle des personnes handicapées ainsi que sur les différents dispositifs et avantages sociaux accordés aux mêmes personnes ont été aussi présentées par les représentants des différents secteurs, notamment la DASS, DSP, DFP, la direction de l’Education, ANGEM, CNAC, ANSEJ, ONAAPH, CNAS… Le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, qui a présidé la cérémonie de célébration de la journée nationale des handicapés a insisté sur la nécessité de la prise en charge effective et permanente de cette frange de la société, laquelle se doit de bénéficier de toutes les facilitations pour vivre dignement. Le wali a aussi rappelé l’urgence de la réalisation d’un nouveau centre psychopédagogique pour prendre en charge des enfants handicapés.

Plusieurs autres actions et activités ont été organisées par d’autres associations, organisations et institutions, comme la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou et la délégation locale du Forum des chefs d’entreprises (FCE), en l’honneur des personnes handicapées.

Bel. Adrar

---------------////////////////////

Sétif

Protection et formation



Cette journée a été marquée par la présence du wali et de l’ensemble des autorités civiles et militaires à la rencontre organisée par l’association des parents d’enfants infirmes moteurs d’origine cérébrale de Sétif dont le programme a été mis en œuvre au centre psychopédagogique de la cité des 300 logements par la direction de wilaya de l’action sociale et de la solidarité.

En marge de la première manifestation relevée par des interventions de haut niveau et une intervention par visio-conférence à partir de la France, le wali n’a pas manqué dans une déclaration de faire état de l’importance que revêt une telle journée qui, dira-t-il, devra s’étaler au-delà de l’action de l’Etat pour aller vers l’accompagnement et le suivi constants de cette frange de la société par les parents et toutes les composantes de la société.

Autant d’actions communes, dira-t-il, qui doivent nous permettre de dégager les voies et moyens à même de traduire dans les faits le volet important inhérent à l’intégration sociale et professionnelle recherchée pour avoir les résultats escomptés et faire que ces enfants ne se sentent pas victimes de leur handicap, soulignant par la même les efforts d’envergure qui sont déployés par l’Etat à tous les niveaux.

Autant de moyens émanant de différents centres de la wilaya, que ces nombreux enfants aux besoins spécifiques ne manqueront pas de mettre en exergue dans ce centre psychopédagogique inauguré par le Président de la République en 2003 et aura été une fois encore un espace privilégié de toutes ces activités, toutes de joie partagée et de solidarité avec le premier responsable de cette wilaya, les parents, les éducateurs et de nombreux autres invités.

Dans ce contexte, il est utile de souligner que la wilaya de Sétif compte plus de 42.700 personnes aux besoins spécifiques dont 20.356 souffrant de handicap mental et 15.935 autres handicapés moteurs, avec une enveloppe de plus de 42 milliards dégagée pour l’année en cours. 18.503 autres handicapés bénéficient de la couverture sociale avec plus de 19 milliards de centimes pour l’année 2018, cela indépendamment des nombreux centres d’accueil que compte cette wilaya.

F. Zoghbi

---------------////////////////////

Bejaia

Attribution de fauteuils roulants et de tricycles

La Journée nationale des handicapés a été commémorée par une cérémonie organisée à la maison des associations d’Ihaddadène en présence du wali et des autorités locales. Au cours de cette journée des fauteuils roulants et tricycles ont été remis aux handicapés moteurs. En écoutant les explications du directeur de l’action sociale et de la solidarité (DASS) et des agences d’accompagnement des différents dispositifs sociaux, à savoir l’ANSEJ et l’ANGEM, le wali, Mohamed Hattab, n’a pas caché sa déception sur le mode d’accompagnement offert aux personnes aux besoins spécifiques avec l’octroi abusif des kiosques. Il dira : «Basta avec les kiosques, orientez ces jeunes handicapés vers d’autres activités productives, vous avez les 100 locaux réalisés dans le cadre du programme du Président qui sont fermés et vous octroyer des kiosques qui seront ensuite transformés en épicerie ou habitations. Vous avez clochardisé le tissu urbain. Il faut innover et orienter-les vers une nomenclature de production. Ceux qui ont pris la décision d’octroyer des kiosques ont fait beaucoup de mal aux communes. J’ai même annulé l’an dernier l’installation par l’APC des kiosques sur la placette du mausolée « Yemma Gouraya ». Le wali ajouta que « ce sont des jeunes dynamiques, partie intégrante de la société, qui innovent et possèdent des capacités, il faut les accompagner avec un travail permanent et continu et non par des actions occasionnelles. Il faut leur assurer des accès spéciaux dans les administrations, les mosquées, les sites d’habitation et les écoles». Dans la wilaya de Bejaia, 22.535 personnes sont titulaires de cartes de handicapés dont 902 personnes sourds et muets, 11.907 handicapés mentaux, 6.982 handicapés moteurs, 1.371 personnes polyhandicapées et 1.373 atteintes de cécité. Par ailleurs, 7.328 handicapés à 100% perçoivent une pension et 12.605 perçoivent l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS). Certaines personnes handicapées rencontrés ont dénoncé l’absence d’une prise en charge réelle de cette frange de la population «Comment voulez-vous vivre avec 3.000 DA par mois. C’est un mépris et un second handicap.

Nous rencontrons d’énormes obstacles pour acquérir un fauteuil roulant ou une prothèse, alors que pour être recruté dans des postes qui nous conviennent c’est de l’impossible », dira Boualem, un handicapé moteur. Certes, les personnes aux besoins spécifiques doivent bénéficier d’une prise en charge meilleure en leur accordant une pension honorable qui leur permettra d’oublier leur handicap et de s’intégrer dans la société.

M. Laouer