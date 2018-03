Championnats d'Afrique Chlef-2018 de Cross-country : 23 nations présentes

L’Algérie abritera, à travers la wilaya de Chlef, la 5e édition des Championnats d’Afrique de cross-country 2018. Un événement sportif placé sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika. La compétition est prévue pour aujourd’hui 17 mars 2018, sur le parcours de Mouafkia, qui dispose de tous les caractéristiques propres à la discipline. Outre l'Algérie, pays hôte de cette manifestation sportive continentale, 15 nations ont confirmé leur participation. Il s’agit du Kenya, Ethiopie, Ouganda, Erythrée, Cap Vert, Burkina Faso, Seychelles, Zambie, Maroc, Liberia, Sénégal, Bénin, Egypte, Niger, Djibouti, Afrique du Sud, Libye, Malawi, Burundi, Ile Maurice et Soudan. La sélection de cross-country du Togo a confirmé sa participation, après s’être inscrite officiellement lundi passé. Soit, le dernier délai d’engagement. Ainsi, le nombre de pays engagés à cette compétition est de 23. Le Togo, fort d’une délégation composée de 18 membres, concourra avec trois sélections (seniors messieurs, seniors dames et juniors garçons). La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) s’est dite très satisfaite de la présence de grandes nations du cross mondial, telles celles du Kenya, de l'Ethiopie, de l'Ouganda et de l'Erythrée, qui disposent d’athlètes de haut niveau dans la discipline et la spécialité du cross-country et dont la participation ne pourra que rehausser le niveau de la compétition. Les délégations ont commencé à arriver hier. Cinq épreuves sont inscrites au programme de ces Championnats d'Afrique, à savoir: le cross seniors (messieurs), le cross seniors (dames), le cross U20 (garçons), le cross U20 (filles) et le relais mixte.

M.-A. A.