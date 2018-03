La Radieuse : hommage à M’Hamed Talbi

Fidèle à ses traditions de solidarité envers ceux qui ont bien servi le football national, le président de la Radieuse, Chafi Kada, accompagné des anciens internationaux, a rendu un vibrant hommage au regretté M’hamed Talbi, ex-joueur du RC Kouba, de la JSK et de l’USM Alger qui a aussi exercé les fonctions d’entraîneur-adjoint de Khalef Mahieddine aux Jeux méditerranéens de Split (ex-Yougoslavie).

Un trophée du mérite et un diplôme d’honneur ainsi qu’un soutien financier ont été remis à sa veuve, en présence de Megharia, Kaci-Saïd, Chaib, Hansal, Yahi, Benchiha, Hadj-adlane, Hadj Youcef et Zagzi ainsi que l’équipe du RCK et son staff technique, à sa tête l’entraîneur Medjahed.

Ce geste de reconnaissance qui s’est déroulé au stade Benhaddad a été très apprécié par la famille du défunt qui a lancé un appel au wali d’Alger, pour régler le problème de leur domicile (règlement administratif de l’acte).