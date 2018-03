NKANA FC (Zambie) - CR Belouizdad : L’essentiel a été fait

Le Chabab de Belouizdad sera confronté, cet après-midi à la formation zambienne de Nkana FC. Cette rencontre qui compte pour la seconde manche des 1/16es de finale de la Coupe de la Confédération africaine, aura lieu à 15 heures, dans la ville de Kitwe.

Pour rappel, les protégés du technicien marocain, Rachid Taoussi, s'étaient imposés au match aller par le score sans appel de 3 à 0. Un résultat favorable, qui devrait permettre aux Algériens d'aborder cette seconde confrontation dans de bonnes conditions et avec un bon état d'esprit. Cela dit, le staff technique du CRB prévient ses éléments contre tout éventuel relâchement. Le coach prend très au sérieux cette partie et recommande la sérénité et la mobilisation au sein de son effectif. "Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Il reste encore une seconde rencontre à disputer. Même si nous avons réalisé l'essentiel en s'imposant par un large score à Alger, face à cette équipe de Nkana FC, on doit rester vigilant et aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Aucun relâchement n'est toléré. Dans un match de football tout peut arriver", a déclaré l'entraîneur du CR Belouizdad, mercredi après- midi, avant le départ de la délégation. L'équipe à regagné Lusaka, via Dubai, avant de rejoindre la ville de Ndola, jeudi, par avion, puis Kitwe par bus.

A noter que la formation de la capitale sera diminuée par l'absence de son portier Salhi et son défenseur axial Nâamani, son milieu offensif Lemhane et son attaquant Benkablia. Si les deux premiers sont convoqués en équipe nationale pour le match amical face à la Tanzanie, les deux autres n'ont pas informé la direction du club de leur absence. Les joueurs du CRB restent méfiants et redoutent surtout le climat et la fatigue. "Après un si long voyage, qui aura duré deux jours, on craint surtout la fatigue. D'autant plus que les conditions climatiques sur place sont difficiles avec la chaleur et le taux d'humidité élevé. J'espère qu'on va pouvoir récupérer vite pour être prêt le jour de la confrontation. Pour ce qui est de cette seconde manche, nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous préparer convenablement, avec l'enchaînement des matchs de championnat. Cela dit, nous avons une idée plus ou moins précise sur notre adversaire du jour, que nous avons largement battu au stade du 20-Août. Je pense que le staff technique a déjà son plan, de son côté, pour nous permettre d'assurer la qualification pour le tour prochain. Nous devons rester concentrés tout au long du match pour préserver notre acquis", a souligné pour sa part le joueur vedette du CRB. Cette rencontre sera dirigée par un trio d'arbitres du Swaziland. M. Thulani Sibandze sera assisté par MM. Sifiso Nxumalo et Petros Mzikayifani.

Rédha M.