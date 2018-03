Ligue des champions d'Afrique, MCA-MFM FC (Nigeria) : La qualification, c’est dans les cordes

Les Mouloudéens, qui ont séduit tout le monde ces derniers temps en championnat national, comme l'atteste leur balade de santé devant pourtant une très bonne équipe du MC Oran, sont très motivés en Ligue des champions d'Afrique où ils veulent aller le plus loin possible. Il faudra d'abord atteindre le stade des poules avant d'envisager les demi-finales, puis la finale. Il est évident que les Vert et Rouge sont en train de jouer sur plusieurs fronts. Pour le moment, on peut dire que cela leur réussit assez bien. Ils occupent une très bonne place en championnat national et en coupe d’Algérie, où ils sont qualifiés pour les demi-finales. Avec Casoni, l'équipe du MCA est sur une courbe ascendante avec un groupe qui pratique un fort joli football qui a mis tout le monde d'accord, même ceux qui n'aiment pas le MCA. Comme il représente le pays, on doit rester derrière lui. A l'aller, à Lagos, le MCA avait cédé sur le score étriqué de 2 à 1. C'est un score qui lui permet de garder ses chances intactes de continuer son aventure dans cette compétition. Il faut relever que le but inscrit par Amachi aura certainement son pesant dans cette empoignade qui ne sera pas comme celle qui avait opposé le MCA au club congolais de l’AS Otoho. Cette fois-ci, il fera moins froid et cette équipe ne viendra pas en victime expiatoire. Elle jouera crânement ses prétentions jusqu'au bout, même si en championnat local elle restait sur une large défaite de 3 à 0. De plus, il y a eu des accrochages entre joueurs de ce club nigérian. Toutefois, Casoni et son groupe n'en ont cure. Ce qui les intéresse demeure la façon et surtout l'état d'esprit avec lesquels ils vont aborder cette sortie dans cette joute à laquelle ils accordent une grande importance. Toujours est-il, le Doyen a fourni contre le MCO en championnat national, peut-être, sa meilleure prestation durant la présente saison. Fort de cet acquis, les Mouloudéens, qui joueront avec tous leurs atouts, vont tout faire pour remporter une autre victoire. Certes, ce ne sera pas un (9 à 0), mais les poulains de Casoni sont capables de rééditer une telle performance. Le stade du 5-Juillet sera certainement plein comme un œuf, surtout que le MCA est en train de produire un football chatoyant, enivrant, qui fait courir les foules. C'es tant mieux pour notre football que certains ne cessent de critiquer, alors qu'ils n'ont pas la science pour cela.

Hamid Gharbi