Ligue 1-Mobilis (23e journée), NAHD 3 – DRBT 0 : Le réalisme nahdiste a payé

Le Nasr Hussein-Dey a atomisé, hier au stade du 20-Août-1955, une équipe du Difaâ Tadjenanet, qui certes pratique du beau football, mais qui demeure naïve. Si la victoire des Sang et Or ne souffre aucune contestation et permet aux Husseindéens de grimper à la 5e place, ce qui augmente leurs chances de jouer une place sur le podium, le Difaâ pour sa part voit sa situation se compliquer après cette autre défaite. L’avant-dernière place au classement qu’il occupe en ce moment fait de lui l’un des potentiels relégables cette saison. Pour ce qui est de la rencontre en elle-même, elle était très animée de part et d’autre, avec deux équipes sur le terrain qui voulaient gagner le match. Le NAHD a affiché d’entrée de jeu ses prétentions en multipliant les actions offensives, avec beaucoup de mobilité des joueurs au milieu de terrain et en attaque. Il écarte le jeu sur les flancs afin d’étirer le dispositif défensif mis en place par l’entraîneur tadjenaneti, Hamidi Daou. Pour leur part, les Tadjenanetis ne sont pas restés les bras croisés. Tenus par l’obligation de résultat afin de tenter de quitter au plus vite la zone des relégables, ils ont réussi un tant soit peu à contenir la fougue des camarades de Gasmi, avec une bonne disposition sur le terrain et un raffermissement des lignes. Toutefois, l’abnégation des Nahdistes, qui n’ont ménagé aucun effort pour désarçonner l’arrière-garde visiteuse a fini par payer. La première alerte est venue du capitaine Gasmi, qui profite d’une erreur défensive adverse et tente une reprise acrobatique. Sa balle est repoussée par le montant droit de Litim (26’). Ce n’était que partie remise. Puisque le Nasria parvient à ouvrir la marque quelques minutes plus tard par l’entremise de Zeghnoun qui place une frappe imparable en pleine lucarne, ponctuant une superbe combinaison du duo Gasmi-Chekhrite (36’). Aib et ses coéquipiers développent un beau jeu, avec la multiplication de passes courtes, tentant d’aller de l’avant pour essayer de déstabiliser la défense nahdiste. Celle-ci bien articulée autour de la paire axiale Khiat-Laribi, avec un excellent El-Orfi en milieu récupérateur, leur a vraiment compliqué la tâche. En seconde période, le DRBT a une meilleure possession de balle, il s’est même procuré de nombreuses occasions de but, hélas mal exploitées par les Khaled, Hamia, Belmokhtar, Sbiaâ et autres, qui ont manqué cruellement de réalisme et de conviction dans le dernier geste. Ils ont fait certes des efforts énormes, en veillant à construire le jeu de manière élaborée, mais ils se sont montrés trop naïfs pour espérer prendre à défaut le portier Merbah Gaya. Belmokhtar a même manqué une réelle balle de but en manquant son face-à-face contre ce dernier qui a réussi à préserver sa cage vierge (68’). C’était un important tournant pour le Difaâ dans ses tentatives d’égaliser. Les changements apportés par Hamidi Daou, avec les incorporations de Khaled, Djahel, et Attouche n’ont rien apporté de nouveau au tableau d’affichage. Tout le contraire du côté de Bilel Dziri. Ce dernier fait rentrer Chouiter, Addadi et Harrag, qui ont donné d’avantage de tonus à la fin du match du Nasria. Gasmi aurait pu doubler la mise par un puissant tir qui s’en va mourir sur la transversale (74’). Mais, ce n’était que partie remise puisque Allati trouve la lucarne de Litim sur un coup franc direct magistral à hauteur des 25 m (89’), anéantissant par la même tout espoir d’arracher au moins un match nul pour le Difaâ. Ebranlés, Maroci and Co encaisseront un 3e but dans le temps additionnel inscrit par Chouiter qui bénéficie d’un travail offensif habilement mené par Addadi (90’+2). Dure, dure, s’annonce la suite des évènements pour le DRBT, alors que le NAHD entrevoit l’avenir sous de bons auspices. A noter l’excellent arbitrage de l’international Benbraham.

Mohamed-Amine Azzouz