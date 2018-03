L'Ambassade d'Algérie au Mali attaquée lundi par un groupe de manifestants : « un acte inamical »

Le gouvernement de la République du Mali porte à l'attention de la communauté nationale et internationale qu'un groupe de manifestants a attaqué lundi dernier les locaux de l'ambassade d'Algérie au Mali, a indiqué jeudi un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

«Le gouvernement de la République du Mali porte à l'attention de la Communauté nationale et internationale qu'un groupe de manifestants a attaqué les locaux de l'ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire le lundi 12 mars 2018», a-t-on fait savoir dans le communiqué. «Le gouvernement (malien) condamne cet acte inamical et informe qu'une enquête a été ouverte à l'effet d'en rechercher les auteurs et commanditaires éventuels», a ajouté la même source. «Le gouvernement de la République du Mali exprime au gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ses regrets», a noté le communiqué. «Le gouvernement rappelle que les représentations des Etats et des institutions sont et demeurent inviolables et que toute violation de ses locaux et du personnel diplomatique constitue une atteinte à l'image du Mali», a-t-on souligné.

«Le gouvernement assure le personnel de l'ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire et l'ensemble de la communauté diplomatique au Mali de son attachement au respect des conventions internationales et de sa détermination à assurer leur protection et garantir la sécurité de leurs lieux de travail et de résidence», a conclu le ministère. (APS)