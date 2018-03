Eradication des bidonvilles : plus de 80.000 familles relogées depuis juin 2014

«Plus de 80.000 familles issues des bidonvilles, soit 400.000 citoyens, ont été relogées dans la wilaya d'Alger depuis le lancement des opérations de relogement en 2014», c’est ce qu’a déclaré jeudi dernier M. Abdelkader Zoukh, wali d'Alger, en marge de la réunion walis-préfets français. Le wali a souligné l’importance de ces opérations de relogements qui se poursuivent toujours pour permettre aux citoyens d’accéder au droit d’avoir un foyer.

«Les opérations de relogement pour éradiquer définitivement les bidonvilles et les habitations précaires feront d’Alger une capitale qui répond aux normes internationales», a-t-il expliqué, avant d’ajouter que l'Algérie, à l'instar de plusieurs pays, a enregistré de grandes réalisations en matière d'éradication de l'habitat précaire, d’aménagement du territoire et d'embellissement de l'environnement. Dans ce sillage, M. Zoukh a annoncé la tenue en juin prochain d'une conférence sur les villes intelligentes. Il convient de noter que la 24e opération de relogement dans la wilaya d'Alger aura lieu avant le Ramadhan prochain au profit de 6.000 à 8.000 familles occupant des habitations précaires, y compris des logements exigus, avait indiqué dernièrement le wali d'Alger. M. Zoukh a précisé que les bidonvilles ont été éradiqués et qu’il ne reste que les habitations précaires et les haouch, précisant "qu'après les habitations précaires et haouch, ce sont les habitants des logements exigus qui seront pris en charge. Il faut savoir que le programme global de logements de la wilaya d'Alger arrêté au 1er janvier 2018, comporte 221.111 logements toutes formules confondues, répartis entre 176.449 logements en cours de réalisation et 44.662 autres non encore lancés.

Il s'agit de 27.397 LPL, 269 logements sociaux, 19.906 LSP, 135.624 en location-vente, 3.820 Cnep/location-vente, 18.436 LPP, 1.284 FNPOS, 2.661 logements inscrits dans un programme commun entre des APC et la CNEP, ainsi que 11.714 logements promotionnels libres. Dans le cadre du programme d'éradication de l'habitat précaire dans la wilaya d'Alger, un important programme de logements formule LPL a été mis en place. Par ailleurs, la grande opération d’embellissement et de réhabilitation de la capitale se poursuit et va prochainement en démontrer les grandes lignes. En effet, la réalisation de pas moins de 220 projets dans différents domaines s’inscrit dans le cadre de cette stratégie, avec des hôtels, des lycées, des espaces de loisirs et de détente. Selon le wali, ces projets vont permettre d’améliorer les conditions de vie des citoyens et d’assurer davantage de développement et de prospérité.

Aussi, une enveloppe financière de plus de 4.000 milliards de centimes a été mobilisée rien que pour la restauration des bâtisses et des vieux quartiers de la wilaya d’Alger faisant intervenir plus de 400 entrepreneurs et de bureaux d’études algériens avec la création de plus de 12.000 postes de travail.

Kamélia Hadjib