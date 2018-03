Lutte de libération : Un modèle pour d’autres pays

Les ambassades de Pologne et d’Espagne et l’Institut Cervantès ont organisé récemment une conférence intitulée « Sur le chemin de la liberté », animée par le docteur Jan Stanisław Ciechanowski, professeur à l’université de Varsovie.

Ce chercheur du Centre pour l'étude de la tradition classique en Pologne et en Europe centrale et orientale a tenu à préciser que la résistance des Algériens durant les 19e et 20e siècles contre la colonisation française a servi d'exemple aux Polonais pour organiser la résistance contre l'occupation de l’ex-URSS. Lors de son intervention, le chercheur a rappelé que la lutte des Algériens contre la colonisation française constituait un modèle pour la préparation du soulèvement contre l'occupation.

Dans ce cadre, le chercheur a expliqué que des soldats et de simples Polonais, partis en exil en France fuyant la répression dans leur pays, étaient enrôlés de force dans le corps expéditionnaire français, mais ils ont vite pris en sympathie le « combat juste » des Algériens. L'historien a relevé que les officiers polonais vouaient un «respect sans borne pour l'Emir Abdelkader» en raison de sa vaillance et de son esprit chevaleresque, en organisant une résistance courageuse contre la puissance de l'empire français. M. Ciechanowski a ajouté que la lutte pour la liberté est indispensable pour recouvrer la souveraineté des Etats.

Après avoir rappelé l’évolution historique de l’Algérie, de l’Espagne et de la Pologne, le chercheur a précisé que ces pays ont été occupés par des forces étrangères qui n’avaient aucune intention de quitter leur terre. Le professeur a mis en exergue le rôle de l’élite dans la perpétuation de la souveraineté de l’Etat en l’ôtant des griffes du colonisateur.

