25e anniversaire de l’assassinat de Djillali Liabès : Un homme aux grandes valeurs

25 ans se sont écoulés déjà depuis l’assassinat du sociologue Djillali Liabès par la horde sauvage. Aujourd’hui nous évoquons même furtivement le parcours d’un homme porteur d’un grand projet de société et rappelons les valeurs de cet intellectuel animé seulement par la réconciliation de la nation, avec son authenticité et la promotion de la notion d’élite. Professeur d’université, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et directeur général de l’institut national des études stratégiques, le responsable qu’il était, se souciait beaucoup plus de l’accompagnement de la mutation de son pays et de l’enracinement d’une culture du mérite et de l’effort. Une culture à même d’instaurer des assises durables à l’Algérie. Autant de défis animaient le professeur avant qu’il ne soit assassiné un certain 16 mars 1993 à la sortie de son domicile du quartier populaire de Kouba par les forces de l’obscurantisme. Il rejoignait ses deux grands frères tombés au champ d’honneur pour l’indépendance de l’Algérie.

La famille Liabès, qui habitait le vieux quartier El Graba, ce foyer du nationalisme, était si attachée à son authenticité pour imposer le respect de toute une population.

Le père, si Kaddour Bessaim, qui avait appris le Coran, fut un commerçant dans la grande rue Ali Beni Abi Taleb. Discret et réservé, il se consacrait totalement à l’éducation de ses enfants en leur inculquant l’amour de la patrie.

Le regretté Djillali était le plus jeune des garçons et ses camarades de classe à l’école Turgot (El Ghazali actuellement) ou du lycée La Perrine (Azza Abdelkader) se souviennent de cet écolier ou ce lycéen, certes timide mais éveillé et extrêmement doué. Après le baccalauréat, il poursuivra ses études à Alger pour se spécialiser en sociologie.

Il est auteur de plusieurs ouvrages traitant de la problématique sociologique et abordant les perspectives d’avenir du pays. Son installation dans la capitale ne l’a jamais empêché d’effecteur des virées à la cite de la Mekkerra. Aujourd’hui, l’université de Sidi Bel-Abbès porte fièrement son nom.

De nombreuses activités ont été organisées par le mouvement associatif pour la célébration de ce triste anniversaire, évocateur d’un combat, d’une résistance et d’une lutte pour la paix et la tolérance.

A. Bellaha