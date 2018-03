Rencontre entre les walis algériens et les préfets français : Coordination pour relever les défis communs

Nouvelle impulsion d’essence institutionnelle dans les relations algéro-françaises actionnée depuis jeudi à la faveur de la rencontre des walis et des préfets français co-présidée par les ministres de l’Intérieur des deux pays, Noureddine Bedoui et son homologue Gérard Collomb. Bien qu’inscrit dans un cadre bilatéral, ce nouveau jalon de coopération entre deux Etats partageant des liens historiques inclut parmi ses principaux objectifs l’ambition d’impacter positivement sur plan régional.

Les deux ministres ont en effet mis l’accent, lors de l’ouverture de la rencontre placée sous le thème de la «coopération décentralisée», sur l’impératif d’une coordination optimale des efforts pour mieux juguler les diverses menaces sévissant dans le Bassin méditerranéen. «Nos relations à ce niveau sont très encourageantes et sont appelées à être approfondies au regard des enjeux sécuritaires auxquels nos deux pays sont confrontés» a affirmé le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Comme enjeux sécuritaires, il cite le terrorisme, l’immigration clandestine, le trafic de drogue, la contrebande et autres formes de criminalité transnationale. «L’ampleur des menaces qu’ils représentent nous facilite la tâche d’implémenter notre coopération en matière de sécurité» a-t-il plaidé. «Les deux pays peuvent devenir des acteurs qui aideront à recréer une zone de paix, de prospérité de développement autour du Bassin méditerranéen» a soutenu, pour sa part, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur français, Gérard Collomb. «Une alliance profonde entre nos deux pays pourrait changer la phase du monde dans cette région», a-t-il appuyé. «Nous devons continuer ensemble à écrire les nouvelles pages d’un livre, lequel permettrait aux deux pays de continuer à aller de l’avant, de porter un message de paix, de fraternité, de solidarité et de développement à l’ensemble des pays des deux côtés de la Méditerranée», a t-il appuyé, précisant que c’est là le sens de sa visite en Algérie.



L’engagement de l’Algérie pour la paix et la sécurité régionale salué



«Je tiens à saluer l’engagement de l’Algérie et son rôle central pour le recouvrement de la paix au Mali et son appui au processus conduit par les Nations unies pour la stabilisation de la Libye» dira encore le ministre français. Plaidant pour le renforcement de la coordination bilatérale pour mettre en échec les réseaux terroristes et criminels dans la région, il a affirmé que «les efforts de l’Algérie sont essentiels pour contribuer à faire reculer le terrorisme dans la région pour empêcher que des zones de non-droit s’établissent dans la région au détriment des Etats, des populations et de la paix». La coordination souhaitée par M. Collomb vise aussi le démantèlement des réseaux d’immigration clandestine (les passeurs) qui «prospèrent sur la misère humaine». A propos de la coordination sécuritaire, M. Bedoui a qualifié d’«étroite», celle engagée entre «la DGSN son homologue des services français». Une coordination qui se distingue, dit- il, aussi bien par «la valorisation et l’habilitation de la ressources humaine et au niveau opérationnel par les échanges d’expériences». Les deux ministres ont souligné, par ailleurs, l’importance de développer et de renforcer la coopération bilatérale pour «servir les intérêts communs». En ce sens M. Bedoui s’est dit «convaincu» que les échanges entre les walis et les préfets «insuffleront un second souffle à la coopération entre l’Algérie et la France et produiront de «nouveaux projets de coopération». Selon lui, «cette rencontre constitue un cadre des plus appropriés pour approfondir la coopération bilatérale entre nos deux pays, tracée par nos deux Présidents, Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron, et marquée par des visites mutuelles de nos responsables et de nos cadres». «Nous sommes en mesure d'élargir notre coopération et d'intensifier nos échanges, ce qui nous permettra à terme d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé, à savoir établir les bases d’un partenariat stratégique durable à la hauteur des aspirations de nos deux pays», a-t-il ajouté.



Approfondir la décentralisation et s’orienter vers un rôle économique efficace



Pour M. Bedoui, la rencontre entre les walis algériens et les préfets français se veut le prélude a une autre dimension de coopération bilatérale tant les concernés sont chargés, dit-il «du bien être du citoyen, de sécurité et de la gestion du territoire». De cette nouvelle dimension, il est gagé de conférer une forte valeur ajoutée à la coopération décentralisée qui s’est déjà matérialisée par de multiples projets de jumelage qui témoignent, indique le ministre «d’une volonté forte et sincère de renforcer les liens d’amitié entre les institutions par la valorisation de leur contenu et l’élargissement de leurs horizons. En effet, près de 30 ans, les accords de coopération décentralisée entre les collectivités des deux pays se sont multipliés, passant de 7 accords en 1989 à 13 en 1999, alors que plus de 50 conventions de coopération décentralisée et de jumelage ont été conclues entre les collectivités territoriales algériennes et françaises, tous échelons institutionnels confondus, sur des thématiques très variées, comme la gestion urbaine, la protection de l`environnement, la gouvernance locale, les échanges culturels et la jeunesse. Plaidant pour une évaluation objective en faveur d’une impulsion nouvelle aux spécificités des collectivités locales, M. Bedoui rappelle que «l’Algérie se lance dans de profonds ateliers de réforme des système de gestion de ses collectivités, des villes et de centres urbains.

Dans cette optique, le pays «est sur le point de réaliser la deuxième phase dans le cadre de son plan national de développement durable de son territoire» a-t-il ajouté. «Nous nous attelons en Algérie à approfondir la décentralisation et à nous orienter vers un rôle économique efficace pour nos collectivités basé sur l’autosuffisance et la création des activités économiques pour chaque collectivité susceptible de générer l’attractivité économique harmonieuse entre le nord, les Hauts plateaux et le Sud» a encore expliqué M. Bedoui. Son homologue français a soutenu que «l’Algérie est de plus en plus innovante et tend à s’ancrer dans les économies nouvelles. M. Collomb assure en outre que la rencontre walis-préfets trouvera son prolongement dans l’avenir. En ce sens, il a appelé à ce que la coopération entre les administrations des deux pays s’inscrive au quotidien, s’engageant en même temps à faire tout pour que les relations soient plus fluides. «Nos services d’inspection respectifs et les walis ont engagé un cycle de coopération intense portant notamment sur l’audit et les risques d’action administrative», a-t-il ajouté, précisant que de nombreux cadres des deux pays ont pu bénéficier de formations et d’échange d’expérience».



Pour l’émergence de nouvelles cités rayonnantes



Mettant l’accent sur la relance de l’investissement public et privé, il a également plaidé pour que les collectivités des deux pays puissent agir ensemble en faveur de l’émergence de «plusieurs cités pouvant rayonner sur la scène internationale par leur développement cohérent». Il annonce par ailleurs l’organisation d’un exercice conjoint de l’institution de la protection civile. Dans son intervention au terme des travaux d'une conférence sur l'efficacité énergétique, M. Bedoui a affirmé que les collectivités locales avaient un rôle important dans la réalisation de la transition énergétique dans laquelle elles doivent s' inscrire en développant et en encourageant les projets qui recourent aux énergies renouvelables. Il a insisté en ce sens sur la rationalisation de la consommation et la mise en place de règles pour relever les défis du développement durable, à travers «une approche cohérente s'inscrivant dans un cadre intégré pour la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au niveau local». Il a exhorté, en outre, les P/APC à trouver des solutions à même de valoriser les atouts de développement de leurs communes. «Vous (P/APC) entamez un nouveau mandat électoral avec tout ce qu'il comporte de défis (...), vos communes recèlent des atouts de développement que chaque assemblée élue doit valoriser». Cet objectif ne saurait se réaliser, appuie t-il «sans l'adoption des principes du développement durable, notamment le recours aux énergies propres et renouvelables et la rationalisation de leur consommation dans le cadre d'une économie circulaire, en sus de l'utilisation des nouvelles techniques de gestion intelligente des villes».

Karim Aoudia