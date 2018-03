M. Ouyahia reçoit le ministre français de l’intérieur, M. Collomb : établir les bases d’un partenariat stratégique durable

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu jeudi à Alger, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb, qui effectue une visite de travail en Algérie, indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,

Noureddine Bedoui. M. Collomb est arrivé mercredi à Alger, pour co-présider avec M. Bedoui une rencontre regroupant les walis et les préfets français. La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des échanges et de la coopération décentralisée entre les départements de l'Intérieur de l'Algérie et de la France, constitue une opportunité d'enrichir et de consolider les échanges d'intérêt commun entre les deux départements en matière de gouvernance locale, notamment dans les domaines de l'attractivité et du développement économique du territoire, la gestion des grands centres urbains et le management des situations de crises et des risques majeurs. (APS)