Migration clandestine : Réunion UE-Afrique à Niamey

Des ministres africains et européens étaient réunis hier au Niger pour discuter de la lutte contre les réseaux de passeurs de migrants. Cette «conférence sur la coordination pour la lutte contre les trafiquants de migrants», vise à définir une stratégie commune pour lutter contre les réseaux de passeurs. Il s'agit pour les participants d'examiner les voies et moyens appropriés en vue de lutter efficacement contre le fléau. Elle rassemble les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de neuf pays de la région (Niger, Tchad, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal et Libye), de quatre pays européens (Allemagne, Italie, Espagne, France) et de l'UE. Prennent part également à la réunion de Niamey des représentants de l'Union africaine (UA) et de l'ONU.

«L'efficacité peut être significativement améliorée à travers une bonne coopération de sécurité, au niveau national et régional, entre les pays d'origine et de transit», a affirmé le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, à l'ouverture de la réunion. Le Niger est un des principaux pays de transit des migrants africains vers l'Europe.

Des engagements étaient attendus sur un renforcement des législations nationales pour punir plus lourdement les trafiquants, sur la création d'équipes d'enquête dédiées, mais aussi sur la coopération entre les pays, que ce soit au niveau policier ou judiciaire, selon un projet de déclaration. Des mesures dans la lignée des deux sommets UE-Afrique organisés en 2017 (en août à Paris et en novembre à Abidjan) qui avaient mis l'accent sur la formation des forces de police et de gendarmerie, l'aide au contrôle des frontières et la création de fichiers d'identité notamment. La conférence s'inscrit aussi dans la logique des «pactes migratoires» initiée au sommet de La Valette en 2015, pour corréler soutien européen et lutte des pays africains contre l'immigration irrégulière. (APS)