Centres d’information et d’instruction : Communication de proximité

Le centre d’information territorial de l’Armée nationale populaire (ANP) Omar-Benkhemiss de Batna, relevant de la 5e Région militaire, a ouvert ses portes aux personnes aux besoins spécifiques, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées, a indiqué l’APS. Vingt et un enfants, accompagnés de leurs parents et d’éducateurs, ont été accueillis mercredi au centre au cours d’une cérémonie en leur honneur marquée par la présentation d’un documentaire sur les missions et tâches de l’ANP le long des frontières nationales. Ils ont ensuite visité le musée du centre avant de recevoir des médailles et cadeaux dans une ambiance de joie détendue.

Chacun des enfants issus des deux écoles des jeunes malvoyants et des jeunes sourds-muets et des deux centres de jeunes déficients mentaux a reçu une attestation avec sa photo dessus en guise de souvenir.

Le directeur de l’école des enfants malentendants, Dhif Moundhir Mohamed Salah, a déclaré que c’est la première fois qu’un établissement de l’ANP invite des personnes aux besoins spécifiques dont la découverte a suscité la joie des enfants. De son côté, le directeur de l’école des enfants malvoyants, Mohamed Messaadia, a considéré que cette initiative singulière a enchanté les enfants et leurs parents et a été stimulante pour les encadreurs. Selon le chef du centre, le commandant Fathi Khadraoui, l’institution militaire veut, par cette initiative, partager avec cette catégorie leur célébration de la Journée nationale des personnes handicapées qui coïncide avec le 14 mars et renforcer les rapports de l’ANP avec la société. Cette catégorie, a-t-il ajouté, est partie intégrante de la société algérienne et cette journée reflète leur grande détermination à s’affirmer socialement.

Par ailleurs, des journées portes ouvertes sur le centre d’instruction 551, spécialisé dans le transport, de la wilaya de M’sila, rattaché à la 1ère Région militaire (Blida) sont organisées depuis jeudi.

Le commandant du centre, le lieutenant-colonel Rachid Nsaybia, a indiqué que cette manifestation de trois jours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de communication de proximité, préconisée par l’ANP.

Selon le même officier, ces journées visent, outre la présentation du centre 551, ses ressources humaines, ses équipements et la formation qu’il dispense, à informer le public sur les réalisations de l’ANP dans le domaine du transport. Il a ajouté que le centre offre des formations en qualité de conducteurs de semi-remorques, de poids lourds, de poids légers et de motocycles et assure également le recyclage de promotions issues de différents établissements militaires.