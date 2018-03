MDN : Reddition de deux terroristes à Tamanrasset et In Amenas

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé L. Ata, dit Mohamed Salah, s'est rendu, mercredi dernier aux autorités militaires de la 6e Région militaire à Tamanrasset, en sa possession deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et sept chargeurs garnis de munition», indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

En outre, un terroriste s’est rendu jeudi dernier aux autorités militaires du secteur opérationnel d'In Amenas (Illizi), tandis qu'un détachement de l'ANP a découvert et détruit une cache pour terroristes et une mine de confection artisanale à Tizi-Ouzou. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire «ont arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), vingt-huit contrebandiers et saisi des outils de détonation, trois motocycles, treize marteaux piqueurs, douze groupes électrogènes et six détecteurs de métaux». D'autres détachements de l'ANP «ont intercepté, à Biskra et El-Oued (4e RM), trois contrebandiers et saisi 23 quintaux de tabac et 22.869 unités de différentes boissons», tandis que «quarante-cinq immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Adrar et Ouargla».

Les éléments de la Garde frontières de Tlemcen (2e Région militaire), ont saisi 57 kilogrammes de kif traité tandis qu'un détachement de l’ANP a saisi, à Ouargla, Biskra et El Oued (4e Région militaire), 35.859 unités de différentes boissons, et arrêté un individu et saisi 2 fusils de chasse, 313 cartouches de différents calibres et près de 3 kilogrammes de poudre noire et une paire de jumelles», ajoute le communiqué. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a saisi 11.891 litres de carburant, 2 véhicules tout terrain et arrêté 3 individus à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref (5e Région militaire). Par ailleurs, les éléments des Garde-côtes d’El Kala (5e Région militaire) «ont arrêté 2 plongeurs de nationalité tunisienne et saisi 11 appareils de pêche de corail, des outils de plongée et un GPS», conclut le MDN.



Mise en échec d’une tentative de trafic de kif traité provenant du Maroc



Les éléments du 19e groupement des garde-frontièresde Bab-El-Assa (Tlemcen), ont réussi jeudi, à mettre en échec une tentative de trafic de 57 kilos de kif traité, provenant du Maroc. Les narcotrafiquants font recours a différentes méthodes de trafic, notamment grâce aux mesures draconiennes de surveillance du territoire et de la sécurité frontalière et aux multiples dispositifs des services de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux installations géographiques réalisées tout au long de la bande frontalière ouest. (APS)