Lutte contre le terrorisme et la criminalité, Afripol : L'Algérie joue «un rôle pionnier»

Le directeur exécutif d'Afripol, Tarek Ahmed Chérif, a affirmé jeudi dernier que l'Algérie jouait «un rôle pionnier» en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes, de par «son rôle dans la création de plusieurs mécanismes» internationaux et régionaux visant à lutter contre le phénomène du terrorisme, notamment au niveau de l'Union africaine (UE).

Dans une déclaration à l'APS au terme des travaux de la session de formation destinée aux chefs de bureaux de liaison nationaux d'Afripol, M. Tarek Chérif a indiqué que «l'Algérie accomplit un rôle pionnier et important dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes, en témoigne sa participation dans la création de plusieurs mécanismes internationaux et régionaux» qui s'inscrivent dans le cadre de «la lutte contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes», ajoutant à ce propos que

«l'idée de la création du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) s'est faite en Algérie en 2013». S'agissant de cette session de formation, le même responsable a souligné qu'elle comportait un programme « riche, important» et qui permet aux chefs de bureaux de liaison nationaux d'Afripol de s'acquitter «pleinement» de leur rôle, affirmant que «l'essentiel des réalisations» accomplies par cette session est «la réactivation du système des communications policières, dénommé (Afsycom), qui permet de relier ces bureaux au Secrétariat général d'Afripol, en tout ce qui a trait aux informations liées aux affaires de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée en Afrique». M. Tarek Ahmed Chérif, a salué, à cette occasion, « les efforts énormes» du président de l'Assemblée générale d'Afripol, le directeur général de la Sûreté nationale, le général major, Abdelghani Hamel, en vue de «mener à bien» le programme de formation du mécanisme d'Afripol. Pour sa part, le directeur du Bureau international à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le commissaire divisionnaire, Benyamina Abbad, a précisé que l’Afsycom «œuvre à relier l'ensemble des appareils de police africaine comme un seul bloc pour faire face aux défis sécuritaires africains actuels, à travers l'échange d'informations et le partage de la base de données» entre les organes de police des pays d'Afrique. Relevant que le système de communication était la «pierre angulaire» de l'organisation de la coopération policière internationale, l'intervenant a affirmé que cette formation était «un grand pas en avant accompli par Afripol pour le lancement du système «Afsycom» dans le but de permettre aux pays africains de résoudre leurs problèmes sécuritaires grâce à des solutions africaines et sous l'égide d'Afripol». Présidant la cérémonie de clôture de cette formation, le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a «rencontré» des participants parmi les représentants des polices membres d'Afripol, auxquels il a souligné son «attachement» à poursuivre ces rencontres de formation qui «permettent de renforcer les connaissances et les expertises sécuritaires pour atteindre des performances excellentes garantissant la sécurité du citoyen et de ses biens», a indiqué un communiqué de la DGSN. Le DGSN a «réitéré» à cette occasion sa «gratitude» au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour «son soutien constant en faveur de la sécurité et de la paix dans le continent», notamment «la mise en œuvre effective» d'Afripol qui représente, est-t-il noté, «un des fruits de ces efforts». A noter que cette formation de 5 jours, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective du programme d'action du mécanisme de coopération policière africaine, a été scindée en deux phases, la première destinée aux pays francophones et la deuxième aux pays anglophones. Les participants à cette formation ont reçu des informations pratiques sur le système «Afsycom» élaboré par les experts de la Sûreté nationale.



Le processus de paix, un exemple aux pays en proie à des conflits



Par ailleurs, le processus de paix qui a permis à l’Algérie de vaincre le terrorisme des années 1990 a été qualifié mercredi à Londres de «phénoménal» par Andrew Noble, l’ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Alger (2014-2017).

Le processus de paix en Algérie qui a commencé en 1999 est «phénoménal» et mérite de servir d’exemple aux pays qui connaissent des conflits internes, a affirmé le diplomate lors d’une conférence sur ses «impressions sur l’Algérie» organisée à la prestigieuse London School of Economics (LES). «La réconciliation nationale est vraiment un phénomène exceptionnel, non seulement parce qu’elle a réussi, mais aussi parce que l’Algérie n’est plus un pays où le terrorisme est incontrôlable, affectant la vie de la population comme ce fut le cas dans les années 1990», a-t-il relevé. Andrew Noble a déclaré à ce sujet: «La réconciliation nationale lancée à partir de l’an 2000 est à mon avis l’un des produits algériens qui mérite d’être mieux compris par plus de personnes à travers le monde». A cet égard, il a relevé que les massacres quotidiens de la décennie noire en Algérie «font partie du passé grâce à un processus que les Algériens ont eux-mêmes mené, et qui leur a permis, par la suite, de développer l’économie du pays qui continue à transformer radicalement leur vie». «La réconciliation nationale s’est consolidée parce que les Algériens l’ont âprement défendue», a soutenu Andrew Noble. Selon lui, cette réussite devrait servir d’exemple pour le monde musulman, où «il existe des conflits très compliqués un peu partout, auxquels s’ajoute la difficulté de trouver des solutions». Le succès de sa politique de réconciliation nationale, a-t-il, par ailleurs, dit, a poussé l’Algérie à ne ménager aucun effort pour apporter son soutien au processus de paix au Mali.

L’Algérie tente également d’aider à la concrétisation du processus de paix en Libye, a souligné le diplomate. Evoquant les souvenirs de ses trois années passées en Algérie, Andrew Noble a déclaré que «les Algériens sont un peuple magnifique, chaleureux, ouvert et hospitalier». «C’est le peuple le plus amical que je n’ai jamais rencontré», a-t-il dit, ajoutant que «l’Algérie n’est pas connue au Royaume-Uni comme elle mérite de l’être». Il a déploré, à ce propos, la couverture «exceptionnellement faible» de l’Algérie par les journaux britanniques.