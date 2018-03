Jeunesse et sports : Tenir compte des particularités de chaque wilaya

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a rappelé jeudi dernier depuis Naâma que l'actuelle stratégie de son département ministériel reposait sur l'élaboration d'un plan précis pour évaluer la situation du sport au niveau national, à travers lequel une future vision sera dégagée pour développer et appuyer les disciplines sportives dans chaque wilaya. Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya de Naâma, le ministre a indiqué que «le travail accompli auparavant a donné des résultats sur le terrain sauf qu'il était empreint d'insuffisances et il est temps d'y remédier et de formuler une vision précise et futuriste visant le développement du sport, reposant sur l'élaboration d'une carte sportive pour chaque wilaya pour ainsi développer les disciplines sportives dans lesquelles excellent les athlètes locaux». M. Ould Ali a appelé à «accorder de l'intérêt aux jeunes talents et à la professionnalisation de la gestion des clubs et des équipes locaux ainsi qu'au suivi constant des athlètes par les fédérations sportives». Evaluant son secteur à Naâma, le ministre a fait savoir que cette wilaya avait bénéficié à travers les derniers plans quinquennaux de développement de 189 projets (3,9 milliards de dinars) ajoutant que la formation sportive et scolaire dans la région a été redynamisée à travers l'ouverture d'une annexe sportive au niveau de la daïra d’Ain Sefra en vue de prendre en charge la préparation des jeunes talents et de créer une élite sportive. Par ailleurs, M. Ould Ali a mis en avant l'impératif d'exploiter les structures existantes au profit des citoyens de cette wilaya, soulignant, dans ce sens, l'attachement de son département à l'accompagnement et à l'encouragement des athlètes de disciplines qui excellent dans la wilaya. Le ministre s'est rendu au stade du 5-Juillet-1962 (commune de Naâma) qui a bénéficié d'une enveloppe financière de 70 millions de DA pour la couverture du terrain en gazon artificiel et dont les travaux seront lancés prochainement. M. Ould Ali a écouté les préoccupations de la famille sportive de la wilaya concernant le manque de financement et de soutien. Il a affirmé à ce propos la nécessité de trouver des sponsors pour encourager le sport local et accompagner la direction de la jeunesse et des sports de cette wilaya. Deux conventions-cadres ont été signées entre la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Naâma et les directions des moudjahidine et de l'enseignement et de la formation professionnels en vue d'organiser des sessions de formation au profit des jeunes. Le ministre a présidé la réouverture de l'annexe du lycée sportif, en arrêt depuis deux ans. Il a inauguré en outre la piscine de proximité de la commune de Tiout, d'une enveloppe financière de 70 millions de DA. (APS)