Conseil de la nation : Santé, eau et habitat au programme

Le Conseil de la nation a abrité, jeudi dernier, une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, consacrée aux questions orales adressées à trois membres du gouvernement. Les interrogations des sénateurs concernaient les secteurs de la santé et de la réforme hospitalière, les ressources en eau et l’habitat.

Transport des malades

Un plan destiné au Sud

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a fait état du projet d'un plan, en cours d'examen, pour assurer le transport des malades des régions éloignées du sud du pays, outre le renforcement des équipes médicales mobiles de ces régions. Répondant à la question du membre du Conseil de la nation, Abbas Bouamama, sur la prise en charge médicale des populations des régions éloignées de la wilaya d'Illizi, posée lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, le ministre a indiqué que son ministère «réfléchit au projet d'un plan pour le transport des malades des régions du grand Sud», afin d'assurer «une proximité entre les services sanitaires et les citoyens, notamment à travers l'ouverture d'établissements de santé de proximité, encadrés par des équipes médicales mobiles déployées dans les régions éloignées.

«Des tournées seront effectuées par des équipes médicales mobiles relevant des établissements de santé de proximité, au chef-lieu de la wilaya d'Illizi et à Djanet, ayant déjà assuré plus de 7.000 consultations en médecine générale et plus de 1.000 consultations en chirurgie-dentaire, outre les opérations de vaccination et les soins prodigués», a affirmé M. Hasbellaoui.

Concernant le village d'Ahrir (Bordj El Haouas), le ministre a indiqué que cette région suburbaine disposait d'une polyclinique encadrée par les personnels médical et paramédical. En ce qui est des cas d'urgences, la wilaya dispose de 44 ambulances, affectées aux 51 structures de santé, a-t-il ajouté. Répondant à la question du sénateur Ghazi Djabri sur les problèmes sanitaires dont souffre la wilaya de Bechar, M. Hasbellaoui a indiqué que la wilaya comptait 127 structures de santé dont 4 établissements publics hospitaliers (EPH) au chef-lieu de wilaya, à Abadla et à Béni Abbès, avec une capacité avoisinant les 696 lits, deux établissements spécialisés (une maternité et une clinique d'ophtalmologie), dont la capacité est successivement de 150 et de 80 lits, ainsi que 21 polycliniques, 87 salles de soins et 13 cliniques de gynécologie-obstétrique.

S'agissant des praticiens, le ministre a dit que la wilaya comptait 276 praticiens, dont 31 exerçant à l'EPH du nouvel hôpital de Béchar. La population locale bénéficie également de prestations médicales spécialisées prodiguées par des équipes médicales relevant du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Oran, dans le cadre des contrats de jumelage. Celles-ci ont assuré 832 consultations médicales spécialisées et 170 interventions chirurgicales.

Pour rappel, la wilaya compte une nouvelle faculté de médecine, pour la formation des futurs médecins devant à l'avenir couvrir cette wilaya et les wilayas limitrophes. Le centre anti-cancer de cette wilaya, d'une capacité de 180 lits, dispose de 7 services des urgences, dont 5 services médicaux et chirurgicaux ainsi que 2 spécialisés (ophtalmologie et maternité), outre des services des urgences au niveau de 14 polycliniques et 7 salles de soins, afin de désengorger les services sus cités.

Répondant à la question du sénateur Abdelkader Moulkhaloua, sur l'absence d'une Imagerie par résonance magnétique (IRM) dans la wilaya d'Ain Témouchent, le ministre a expliqué que cet appareil avait été acquis en 2015, mais lors de son utilisation, l'appareil était défectueux, alors l'administration a résilié en mai 2016 le contrat avec l'opérateur en question et l'enquête est toujours en cours».

Habitat

Les indivisaires en droit de bénéficier de logements publics

De son côté, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé que les citoyens propriétaires de terrains ou de logements en situation d’indivision étaient en droit de bénéficier de différentes formules de programmes de logements publics, mais sous conditions cependant. Répondant à une question orale lors de cette même séance plénière au Conseil de la nation, M. Temmar a indiqué que le don ou l'héritage d'un terrain ou d'un logement par des copropriétaires font de cette propriété une indivision, et les propriétaires ont le droit de bénéficier d'un logement public.

Il a ajouté que les citoyens bénéficiaires d'un don ou d'un héritage par indivision, dont la superficie ne dépasse pas une seule chambre, ne seront pas radiés de la liste des souscripteurs, et ils peuvent le cas échéant, introduire des recours.

Un travail est en cours pour examiner les critères qui permettraient de juger si la partie de la copropriété (don, héritage) équivaudrait à un logement ou pas. Cependant, le propriétaire exclusif d'un don ou d'un héritage ne peut bénéficier d'un logement public, en application du principe d'équité dans la distribution de logements et d'interdiction d'accès des propriétaires de biens immobiliers aux logements consacrés aux catégories les plus méritantes, ajoute le ministre.

A une autre question sur le projet de pôle universitaire de la wilaya de Médéa, le ministre a expliqué le retard accusé par le relief qui caractérise la région et les contentieux sur la propriété immobilière, outre les exigences d'intégrer les projets de la ligne ferroviaire et le manque d'accréditations financières ces deux dernières années.

Il sera procédé à partir de ce mois à la réception progressive de ce pôle, dont le montant de réalisation s'élève à 8 milliards de dinars.

Alimentation en eau potable

Amélioration l'été prochain

Pour sa part, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé que l'alimentation en eau potable connaîtra une amélioration «notable» durant l'été prochain.

Dans des déclarations à la presse en marge d'une séance plénière du Conseil de la nation, consacrée aux questions orales, M. Necib a précisé que les citoyens relèveront une amélioration notable dans le service public de l'eau potable, durant l'été prochain, par rapport à l'été 2017, qui a connu des perturbations dans plusieurs wilayas.

Ces déclarations rassurantes interviennent à la faveur des projets prévus pour la consolidation du réseau de distribution du secteur des ressources en eau, des petits projets communaux et des précipitations saisonnières importantes. Le ministre a évoqué notamment les projets de transfert du barrage de Mahouane vers Sétif, du barrage de Ourkis vers Oum El-Bouaghi, de la station de dessalement d'eau de mer d'El Mactâa vers Mascara, de Chott El Gharbi vers le sud de Tlemcen, nord de Naama et ouest de Sidi Bel-Abbès et le projet de transfert du barrage de Tichy-Haf vers Bord Bou-Arréridj. M. Necib a rassuré les habitants des régions adjacentes aux barrages remplis à l'instar du barrage de Koudiat Asserdoun (Bouira) que ces structures répondaient aux normes internationales et ne constituaient aucun danger, eu égard aux moyens mobilisés en matière de contrôle du niveau des eaux. Répondant à une question orale sur les risques d'inondations comme celles ayant touché Mostaganem l'année dernière, le ministre a fait savoir qu'un programme est en cours pour la protection de la wilaya, prévoyant plusieurs projets financés par le Fonds national de l'eau et de la Caisse nationale de Solidarité et de Garantie des Collectivités locales. Ces projets concerneront, a-t-il expliqué, les côtés bas et hauts de la région Bordjia.

Par ailleurs, une étude détaillée sur l'aménagement de oued Chlef sur 22 km a été élaborée suite aux nombreuses inondations ayant endommagé des terres agricoles, des récoltes, des chemins de wilaya et le réseau d'assainissement.

Les travaux d'aménagement de oued Chlef, le plus important en Algérie, seront lancés dès la réception des crédits nécessaires, a fait savoir le ministre, ajoutant qu'une réflexion était engagée pour transférer les excédents de l’oued vers les communes qui connaissent des problèmes en matière d'alimentation en eau potable. Concernant la wilaya d'El Oued, le ministre a fait état de la préparation d'une étude globale pour la réutilisation des eaux produites par les stations d'épuration dans l'irrigation agricole dans la wilaya, assurant que les eaux usées épurées ne présentent aucun danger pour la santé des citoyens.

Synthèse Amel Zemouri