Villa Salvatore Coli à Annaba : Une démolition regrettable selon le ministre de la Culture

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a déploré la démolition de la villa Salvatore Coli, un édifice construit en 1850 à Annaba et démoli en début de semaine, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère. Plusieurs médias ont relayé ces derniers jours la nouvelle de la démolition de cette villa. Propriété d'un privé, la villa à l'architecture andalouse inspirée de la mosquée de Cordoue en Espagne, a été construite par un couturier juif d'origine andalouse pour lui servir de maison d'été au bord de la Méditerranée. Le ministre a regretté que les propriétaires de la villa n'aient pas pris «l'initiative» de «consulter» le département de la Culture sur la possibilité de restaurer et conserver cet édifice au lieu de le démolir, a ajouté la même source. Le ministère a expliqué que l'opération de démolition s'est «poursuivie en dépit du déplacement des représentants du secteur de la culture» à Annaba au site —sur instruction du ministre, et ce en raison de «l'absence de tutelle» du secteur sur l'édifice qui est en plus «non classé» et menaçant ruine. Plusieurs acteurs du secteur de la culture à Annaba ont, à maintes reprises, appelé à protéger cette construction, unique en son genre, ainsi que d'autres édifices et sites historiques «non encore protégés» qu'abrite la wilaya, à l'image de la «villa Derdour» et le «Fort El Kherrouba». M. Mihoubi a appelé, enfin, les propriétaires privés de constructions anciennes à se «rapprocher» des services spécialisés dans la restauration du patrimoine pour «consultation» avant de procéder à toutes mesures de nature à porter atteinte à l'image du patrimoine local. (APS)