Insertion professionnelle des handicapés : Les entreprises appelées à se conformer à la loi

S’il y a un secteur qui accorde une grande importance aux personnes handicapées, particulièrement aux jeunes qui veulent surmonter leur handicap et prendre leur vie en main, c’est celui de la Formation et l’Enseignement professionnels. Un secteur qui multiplie les efforts pour permettre à cette catégorie diminuée de s’intégrer facilement dans la société avec une formation de qualité leur ouvrant droit à un poste de travail. A l’instar des autres secteurs, celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels a tenu à célébrer, jeudi, la Journée nationale des personnes handicapées, au centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) des handicapés de la commune de Corso, relevant de la wilaya de Boumerdès.

A cette occasion, M. Mohamed Mebarki, ministre du secteur, a insisté sur un point bien précis, à savoir «la formation professionnelle des jeunes handicapés moteurs est un objectif». Un objectif qu’il a qualifié de «prioritaire» pour son secteur, qui a élaboré, à cet effet, nombre de mesures pour faciliter leur qualification.

Lors de son discours d’ouverture de la cérémonie de célébration, le ministre rappellera à l’assistance que de nombreuses mesures ont été introduites par le secteur de la formation professionnelle au profit de cette catégorie sociale, parmi lesquelles, l’exemption des jeunes handicapés moteurs des tests et concours nécessaires pour rejoindre les établissements de formation.

Et d’ajouter que les handicapés moteurs en formation bénéficient d’une prise en charge financière et d’un hébergement. La bourse octroyée est en réalité un présalaire destiné aux apprentis pour une durée de 12 mois. «En 2017, les centres de formation ont accueilli 1.267 stagiaires à travers le pays, dont 821 en mode résidentiel, et 446 en apprentissage», indiquera M. Mebarki, avant de rappeler l’engagement de l’Etat algérien à œuvrer davantage pour garantir des conditions plus adaptées aux spécificités de cette catégorie sociale sensible. Poursuivant son laïus, le ministre soulignera que quatre formules de formation ont été adoptées dans le mode résidentiel, lesquelles stipulent l’intégration des handicapés dans des filières ordinaires assurées par des centres de formation mitoyens à leur lieu de résidence notamment. Mebarki soulignera que son département dispose de cinq établissements régionaux spécialisés dotés chacun d’une capacité d’accueil de 120 places pédagogiques et de 120 lits.

En sus des deux premières formules, une troisième est destinée aux handicapés dont l’invalidité est un obstacle pour leur intégration dans une filière ordinaire, et au profit desquels des filières sont expressément ouvertes au niveau des CFPA. La 4e formule concerne l’ouverture d’annexes déléguées au niveau d’autres secteurs (santé, protection sociale, associations), où des formateurs délégués assurent des sessions de formation et des tests. Saisissant l’occasion, le premier responsable du secteur de la Formation professionnelle lancera un appel aux chefs des entreprises économiques en vue de fournir davantage d’efforts pour l’accueil des stagiaires en apprentissage, en leur rappelant de se conformer avec le quota fixé par la législation en vigueur, soit au moins un (1) % de leurs effectifs.

Par ailleurs, Mohamed Mebarki n’a pas omis de mettre en exergue le partenariat stratégique entre son ministère et celui de la Solidarité nationale, dont l’objectif principal est de promouvoir les catégories aux besoins spécifiques. Un partenariat qu’il a qualifié de «solide». Il dira que le travail entre les deux départements ministériels a permis «la concrétisation de nombreuses actions au profit de cette catégorie sociale d’importance», avant d’ajouter que le même partenariat a également permis «l’introduction dans le projet de nomenclature de la formation professionnelle d’une nouvelle spécialité pour la formation de conseillers à distance, dont la première promotion est programmée pour la session de septembre 2018», a-t-il fait savoir.

Mohamed Mendaci