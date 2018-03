Dates des épreuves du baccalauréat : 71,3% pour le changement

Sans surprise aucune, les résultats de la consultation autour des dates du baccalauréat 2018, lancée sur le site web du ministère de l'Education nationale, confortent le souhait des principaux concernés, en l’occurrence les candidats à cet examen, scolarisés ou libres, dans leur premier choix.

Avec, en effet, plus de 71% d’avis favorables, les lycéens affichent ouvertement leur préférence d’organiser le Bac après le mois sacré de Ramadhan, soit du 19 au 24 juin, comme proposé par le département ministériel de Benghabrit.

Disponibles sur la page facebook de la ministre de l’Education nationale, les résultats complets de cette «large» consultation, ouverte, pour rappel, du 12 au 15 mars, à minuit, en «accord» avec les partenaires sociaux, montrent également une forte adhésion de la part des enseignants, des inspecteurs et des directeurs d’établissements pour le changement de la date initiale de l’examen qui était prévue du 3 au 7 juin, c’est-à-dire lors de la dernière décade de Ramadhan, et, par la même, pour son report.

A la question donc «Êtes-vous pour le maintien de la date du Bac ou pour son changement ?», 67,7% des enseignants ayant participé à ce vote ont opté pour la seconde réponse. Idem pour les chefs des établissements qui se sont dits favorables au report du Bac à hauteur de 67,2%. Quant aux inspecteurs, 69% ont voté pour le changement. A en croire l’APS, qui cite des sources du ministère de l’Education nationale, on estime, jusqu’à jeudi, 16H, à 50.000 le nombre des candidats au baccalauréat qui ont participé à ce «sondage» en accédant au site Internet du ministère, http://bac.onec.dz

A ce sujet, il faut souligner l’avis favorable donné par des organisations syndicales et même des associations des parents d'élèves pour le report du Bac. Elles motivent ce choix par le souci d'accorder le temps «nécessaire» aux candidats et leur permettre de passer cet examen dans des conditions physiques et pédagogiques «idéales», après une année jugée difficile suite aux perturbations causées par les mouvements de grèves répétitifs des enseignants.

Parmi les partisans de cette démarche, on retrouve l'Union nationale des personnels de l'éducation (UNPE), affiliée à l'UGTA, la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation (FNTE) qui relève du Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP), le Syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la formation (SATEF), et la Fédération nationale des associations de parents d'élèves (FNAPE).

Toutes ces organisations avaient exprimé leur soutien au report de la date du baccalauréat pour se tenir juste après les fêtes de l’Aid El Fitr. Ce qui n’est pas le cas du CNAPESTE et du CLA (Conseil des lycées algériens), lesquels appellent à maintenir l'examen des épreuves du baccalauréat à la date fixée. Les deux organisations estiment en effet que le report de l’examen est «inutile», étant donné que l'intervalle entre les deux dates proposées ne dépasse pas 15 jours, ce qui est, à leurs yeux, «insuffisant» pour «rattraper» les cours perdus à cause de la grève.

En revanche, le Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (SNAPEST) considère que cette question exige d’abord la publication du rapport de la commission nationale de suivi des programmes sur le taux d'avancement des cours dans les wilayas touchées par la grève, et assure qu’il est «inutile» également si cet intervalle n'est pas consacré à la poursuite et au rattrapage des cours.

