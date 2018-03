Consommation d’énergie par les collectivités locales : L’impératif de rationalisation

La facture d’énergie pèse lourd sur le budget de l’Etat consacré aux communes. Situation qui pourrait être «aisément» évitée si l’on se réfère aux déclarations du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et celles du ministre l’Energie, Mustapha Guitouni, qui ont présidé, hier, les travaux de la première rencontre sur l’efficacité énergétique dans les collectivités locales à l’hôtel El-Aurassi.

S’adressant aux nombreux présidents des assemblées populaire wilayales (APW), M. Bedoui a insisté sur l’impératif de rationalisation des dépenses énergétiques des communes. «La transition vers une efficacité énergétique et une économie durable basée sur le renouvelable est une nécessité au niveau local», a-t-il indiqué.

Le ministre a fait savoir que les collectivités locales sont le principal acteur dans cette transition énergétique, de même, qu’elles sont un levier important proche des citoyens et un partenaire privilégié dans la déclinaison de la politique énergétique nationale à l’échelle locale. Il a dans ce sens fait savoir que les communes sont appelées à se diriger graduellement vers les énergies renouvelables créatrices de plusieurs postes d'emploi au niveau local, affirmant que l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables sont reconnues aujourd’hui comme étant un élément fondamental de la composante énergétique nationale. Adopté par le gouvernement en février 2011 et actualisé en 2015, le «Programme National de développement des Energies Renouvelables et d’Efficacité Energétique à l’horizon 2030 vise la réalisation de 27%, soit 63 millions de tonnes de la production nationale en énergie», a-t-il ajouté.



Le pari des énergies renouvelables



Dans ce contexte il a rappelé que le gouvernement a mis en place un cadre réglementaire adéquat pour la réalisation de 22 stations électriques solaires pour la réalisation d’une capacité globale de 22.000 MW. «L’utilisation des énergies propre doit se généraliser à travers l'utilisation de l'énergie solaire, l'acquisition d'équipements à faible consommation d'énergie et changer les mentalités pour réduire la facture de consommation d’énergie».

Le ministre a insisté sur l’introduction progressive de la haute performance énergétique dans les bâtiments neufs et la réhabilitation thermique des bâtiments existants, promotion du chauffe-eau solaire et le développement du marché des appareils électroménagers et des équipements industriels performants.

En ce qui concerne les wilayas du Sud, «le pari des énergies renouvelables est devenu une exigence et non un choix», a-t-il dit, soulignant que son département ne ménagera aucun effort pour accompagner communes dans la réalisation du défi de la transition énergétique et la valorisation des résultats des projets.



Economiser 42 milliards de dollars à l’horizon 2030



De son côté le ministre de l’Energie et des Mines a fait endosser une part de responsabilité de ce gaspillage énergétique aux élus locaux, et qui coûte annuellement des sommes conséquentes au Trésor public. «Il faut œuvrer davantage à rationaliser la consommation d’énergie dans vos communes. Pourquoi laisse-t-on la lumière allumée dans les locaux administratifs alors qu’on n’en n’a pas besoin ?», s’est-il interrogé.

Sur le même ton de reproche le ministre a critiqué la «légèreté» avec laquelle sont gérés les dossiers de l’énergie au niveau des collectivités locales. «Nous sommes le seul pays où les travaux de maintenance des lampes du réseau d’éclairage public se fait en plein jour. C’est du gaspillage qui coûte à l’Etat 13 milliards de dollars», a-t-il déploré.

Il a indiqué dans ce sens que les collectivités locales doivent jouer un rôle important pour réduire ces consommations dans la transition énergétique et aller vers une économie durable, le ministre a fait savoir que l’Algérie a enregistré, durant les dix dernières années, une croissance de 6%.

« C’est le résultat de l’amélioration du niveau de vie des citoyens, l’augmentation du nombre de logements, et le rebondissement économique engendré par la réalisation de plusieurs projets», a-t-il précisé.

En outre, celui-ci a rappelé le fait qu’en été dernier une consommation de 14.500 MW a été enregistrée, dont 6.500 MW l’ont été par les collectivités locales, soit 40% du total de la consommation. «Plus de 80% de l’énergie finale est consommée sur le territoire des collectivités locales», a-t-il fait savoir.

Poursuivant ses propos, le premier responsable du secteur de l’énergie, a fait remarquer que certaines méthodes permettant de réduire la consommation électrique ne sont pas adoptées. Il appelle à ce propos, à la nécessité de remplacer les cellules électriques des lampes d’éclairage public par des horloges. «Les lampes équipées de cellules électriques s’allument dès que le ciel s’assombrit, ce qui génère du gaspillage», a-t-il dit.

Selon lui, cette méthode permettra d’économiser 30% sur la facture d’électricité. «L’Algérie produit de l’électricité à partir du gaz. Le gaz économisé est susceptible d’être exporté», a-t-il souligné.

Saisissant l’occasion, il a sommé les responsable de Sonelgaz à aider les collectivités locale dans cette transition et de leur expliquer les méthodes à suivre. «Si on reste dans les slogans, rien ne changera à l’avenir», a-t-il lancé, insistant sur la nécessité de privilégier le recours à l’éclairage solaire niveau des toutes les wilayas.



Installation de 300.000 lampes LED en 2018



Evoquant le Programme national de développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, tracé par le gouvernement à l’horizon 2030-2035, Guitouni a indiqué que celui-ci vise à économiser 42 milliards de dollars à travers la réduction de 9% de la consommation de l’énergie. «La réalisation du programme national de l’efficacité énergétique exige l’implication de tous les intervenants», a-t-il précisé.

De son côté, le directeur des projets de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), Kamel Dali, a annoncé l’installation, en 2018, de 300.000 lampes LED, avec un cofinancement du Fonds national pour la maîtrise de l’énergie de 50% du coût « 31 collectivités locales ont été déjà choisies par la DGCL à raison de 300 luminaires par commune et les conventions sont en voie de signature, 60 autres seront choisies prochainement par la DGCL en collaboration avec l’APRUE», a-t-il précisé.

D’après le responsable, le réseau national d’éclairage compte cinq millions de points lumineux, ce qui donne une idée sur l'ampleur du travail à accomplir. Il a, dans ce sens, mis l’accent sur la formation du personnel dans l’énergie nouvelle au niveau des collectivités locales.

Sarah A. Benali Cherif