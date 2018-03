Produits de large consommation : Pas de difficultés d’approvisionnement durant le Ramadhan

«Les produits de large consommation ne sont pas concernés par les dernières mesures de restriction sur les produits d’importation puisqu’il s’agit de produits finis, non soumis à ce régime», a déclaré jeudi dernier, le ministre du Commerce, soulignant que plusieurs commissions ont été installées pour veiller à ce que le marché national soit approvisionné de manière régulière et en quantités suffisantes de produits largement utilisés pendant le mois sacré de Ramadhan.

M. Mohamed Benmeradi, qui s’exprimait depuis Médéa où il se trouvait pour une visite de travail, a également évoqué par ailleurs, un «durcissement du contrôle en matière de commercialisation ou de vente de véhicules» et ce, dans le but de lutter contre toute forme de spéculation qui porterait atteinte, aussi bien à l’économie du pays qu'aux portefeuilles des citoyens. Il notera d’autre part qu’un «retour à l’importation des véhicules n’est nullement envisageable, ni cette année, ni l’année d’après». Au sujet des dernières augmentations du prix de produits dérivés du lait, le ministre du Commerce, a indiqué que "le Conseil national de la concurrence a été saisi par le ministère du Commerce afin de voir s’il n’y a pas d’abus de position dominante ou un accord tacite entre certains producteurs de yaourt pour procéder à une augmentation injustifiée et démesurée». Le ministre, et tout en mettant l’accent sur le fait que cette saisine intervient en prolongement à l’enquête diligentée par ses services après la hausse subite du prix de certains produits dérivés du lait, en particulier le yaourt, a affirmé que «l’enquête suit son cours et devrait permettre de mieux cerner le problème».



Prix des dérivés du lait : le Conseil de la concurrence saisi



Cela dit et à propos de la distribution du lait pasteurisé, le ministre a reconnu l’existence d’un «sérieux problème», et cela en dépit des livraisons régulières et en quantité suffisante de lait en poudre effectuées par l’Office national interprofessionnel du lait (Onil). Poursuivant ses propos, il signalera que «les services compétents du ministère du Commerce sont en train de suivre de près l’opération», mettant en relief le fait que des «dispositions ont été prises pour garantir un approvisionnement régulier des ménages en quantités suffisantes de lait».

M. Benmeradi relève que «la pression, observée ces derniers jours sur ce produit, est consécutive, à l’utilisation d’une partie des quantités de lait destinées aux ménages, à des activités de transformation». Aussi, il rappelle que «le dossier est pris en charge au niveau du ministère qui veille à ce que le lait produit part directement aux consommateurs».



Moderniser l’outil de production, un gage de la maîtrise de la promotion du produit algérien



Présidant les travaux d’une rencontre nationale sur la promotion du produit national, organisée à l’institut des sciences économiques de l’université Yahia Farès, de Médéa, le ministre du Commerce a mis en exergue, dans son allocution d’ouverture, le fait que «la modernisation de l’outil de production national est un facteur déterminant dans la maîtrise de la promotion du produit national et le moyen de faire face à la concurrence étrangère». M. Benmeradi insistera dans ce sens sur la nécessité de développer les outils de production nationale, de sorte qu’elle puisse être en mesure de concurrencer les produits d’importation et couvrir les besoins du consommateur algérien. Aussi, il dira dans ce cadre que «la véritable relance du produit national est tributaire du degré d’engagement des opérateurs économiques et industriels à combler les besoins nationaux de produits compétitifs et de qualité».

Rappelant la disponibilité de son département à faire davantage en matière de protection du produit national, M. Benmeradi a soutenu que les mesures de restrictions concernant certains produits et sous-produits offrent une «réelle opportunité» pour les producteurs nationaux de «reconquérir» un marché qui était dominé par les firmes étrangères. «Les opérateurs économiques nationaux et industriels doivent saisir cette opportunité afin de démontrer qu’ils sont aptes et capables de produire mieux et de couvrir les besoins du marché national», a-t-il spécifié.

Soraya Guemmouri