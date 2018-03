Nouveau service de transfert de fonds d’un compte CCP à un autre : Une application virtuelle avant la fin 2018

Algérie Poste procèdera avant la fin 2018 au lancement d’un nouveau service de transfert de fonds d’un compte CCP à un autre, via une application virtuelle, a-t-on appris jeudi à Alger auprès du directeur d’études à Algérie Poste, Nabil Chebel. «Algérie Poste permettra à ses clients de bénéficier, avant la fin de l’année, de ce nouveau service de transfert de fonds d’un compte CCP à un autre sans avoir à se déplacer ni à recourir aux mandats, mais simplement à une application intelligente virtuelle», a indiqué M. Chebel dans une déclaration à l’APS en marge d’une journée d’études organisée par la Direction du commerce de la wilaya d’Alger sur «les marchés numériques en Algérie», à l’occasion de la journée internationale des Droits du consommateur, célébrée le 15 mars.

Des essais sont actuellement en cours pour le lancement de ce service dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté, précisant qu’Algérie Poste disposait d’une nouvelle plateforme virtuelle qui lui permettra d’assurer à ses clients des services de qualité, dont celui du transfert des fonds d’un compte à un autre via une application spéciale.